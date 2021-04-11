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Песков: заявления из Киева о Минских соглашениях вызывают недоумение
Песков: заявления из Киева о Минских соглашениях вызывают недоумение
Заявления из Киева о том, что минские соглашения уже чуть ли не бесполезный рудимент, вызывают недоумение не только в России, но и во Франции и Германии, заявил РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T13:54
2021-04-11T13:54
2021-04-11T13:55
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дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Заявления из Киева о том, что минские соглашения уже чуть ли не бесполезный рудимент, вызывают недоумение не только в России, но и во Франции и Германии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Когда мы все чаще и чаще и на самых различных уровнях слышим заявления из Киева о том, что Минский комплекс мер является уже чуть ли не бесполезным рудиментом, то это, наверное, вызывает недоумение не только у нас, но и в Париже, и в Берлине", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.
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