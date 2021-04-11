https://ria.ru/20210411/opasnost-1727739296.html

Россиян предупредили о новой опасности

Россиян предупредили о новой опасности

В России будут учащаться опасные погодные явления. С таким предупреждением, как сообщает URA.RU, выступили климатологи Константин Грибанов из Уральского... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T02:01

2021-04-11T02:01

2021-04-11T06:19

россия

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В России будут учащаться опасные погодные явления. С таким предупреждением, как сообщает URA.RU, выступили климатологи Константин Грибанов из Уральского федерального университета и Екатерина Пестрякова из Челябинского государственного университета.Речь, по словам ученых, идет о шквалах, смерчах, паводках, сильных морозах, метелях и, наоборот, засухе и жаре.Как объяснили эксперты, возникновение погодных аномалий связано с глобальным изменением климата, вызванного накоплением парникового эффекта. Грибанов подчеркнул, что при тепловых волнах, которые проходят через территорию европейской части России, максимумы температур медленно возрастают. По словам Пестярковой, неблагоприятные погодные явления связаны, в том числе, с антропогенной деятельностью.Ранее в Гидрометцентре заявили, что глобальное потепление может привести к более засушливому климату на юге страны уже в середине XXI века. Кроме того, климатологи утверждают, что в России увеличится частота опасных природных явлений.В России разрабатываются и внедряются меры по снижению выбросов углекислого газа и защите экологии. Так, в ноябре президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990-го и создать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

https://ria.ru/20210405/zasukha-1604334099.html

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россия, гидрометцентр, общество