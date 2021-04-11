https://ria.ru/20210411/ograblenie-1727784770.html
Воры выкинули украденную из храма икону в новой Москве, забрав золото
Воры выкинули украденную из храма икону в новой Москве, забрав золото
Неизвестные оставили украденную чудотворную икону из храма в новой Москве, забрав с нее все золото, сообщили РИА Новости прихожане храма. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T16:11
2021-04-11T16:11
2021-04-11T16:45
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Неизвестные оставили украденную чудотворную икону из храма в новой Москве, забрав с нее все золото, сообщили РИА Новости прихожане храма.По информации столичного главка МВД, 11 апреля в полицию поступило сообщение о краже имущества из здания, расположенного в ТиНАО в поселении Первомайское в деревне Пучково. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт о храме Казанской иконы Божией матери. Неизвестный, проникнув в помещение, похитил икону и ювелирные изделия. Сумма ущерба пока неизвестна."Икону выбросили, золото пожертвованное унесли", - сказал один из прихожан, добавив, что украденный образ был обнаружен под деревом.По его словам, все произошло минувшей ночью. На территории храма в деревне Пучково был сторож, однако он ничего не слышал, а в 4.00 обнаружил, что храм вскрыт."Отвернули камеру, знали, как не попасть в обзор камеры, вскрыли дверь так, что не был задет датчик сигнализации. Все было хорошо подготовлено", - отметил собеседник агентства.Как сообщили в приходе, с утра все было оцеплено, туда никого не пускали, на территории храма работали кинологи и следственная группа.Как сообщается на сайте храма, строительство каменной церкви в селе было закончено в 1802 году. Казанская церковь принадлежит к немногочисленному типу усадебных церквей-усыпальниц с двухъярусным алтарем и приделом на хорах. В 1930-е годы церковь Казанской иконы Божией Матери закрыли, долгие годы в ней находился склад, овощехранилище и позднее - клуб. Первая Литургия в храме была отслужена в 1990 году.
https://ria.ru/20210411/krazha-1727780078.html
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тинао, новая москва, происшествия
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Неизвестные оставили украденную чудотворную икону из храма в новой Москве
, забрав с нее все золото, сообщили РИА Новости прихожане храма.
По информации столичного главка МВД, 11 апреля в полицию поступило сообщение о краже имущества из здания, расположенного в ТиНАО
в поселении Первомайское в деревне Пучково. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт о храме Казанской иконы Божией матери. Неизвестный, проникнув в помещение, похитил икону и ювелирные изделия. Сумма ущерба пока неизвестна.
"Икону выбросили, золото пожертвованное унесли", - сказал один из прихожан, добавив, что украденный образ был обнаружен под деревом.
По его словам, все произошло минувшей ночью. На территории храма в деревне Пучково был сторож, однако он ничего не слышал, а в 4.00 обнаружил, что храм вскрыт.
"Отвернули камеру, знали, как не попасть в обзор камеры, вскрыли дверь так, что не был задет датчик сигнализации. Все было хорошо подготовлено", - отметил собеседник агентства.
Как сообщили в приходе, с утра все было оцеплено, туда никого не пускали, на территории храма работали кинологи и следственная группа.
"Икона чудотворная, мироточивая, прихожане в разные времена жертвовали золото, за стеклом иконы было много золотых украшений, и сама по себе она ценная", - уточнили в храме.
Как сообщается на сайте храма, строительство каменной церкви в селе было закончено в 1802 году. Казанская церковь принадлежит к немногочисленному типу усадебных церквей-усыпальниц с двухъярусным алтарем и приделом на хорах. В 1930-е годы церковь Казанской иконы Божией Матери закрыли, долгие годы в ней находился склад, овощехранилище и позднее - клуб. Первая Литургия в храме была отслужена в 1990 году.