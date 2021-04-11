https://ria.ru/20210411/obyasnenie-1727741629.html

Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить передвижение войск

Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить передвижение войск

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала официальную Москву объяснить перемещение российских вооруженных сил на приграничных с Украиной... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T04:31

2021-04-11T04:31

2021-04-11T05:40

аннегрет крамп-карренбауэр

россия

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593244433_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_9c5a31ed3c59c706b67de6d92f1952e6.jpg

Москва, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала официальную Москву объяснить перемещение российских вооруженных сил на приграничных с Украиной территориях. Соответствующий пост глава военного ведомства опубликовала на своей странице в Twitter.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призывал Россию через механизмы ОБСЕ объяснить мотивы передвижений российских войск к восточной границе Украины и в Крыму.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. По его словам, любая страна, у границ которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он также подчеркнул, что Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира.Песков также отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что следить за передвижением российских войск на территории России бессмысленно.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/donbass-1727595370.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аннегрет крамп-карренбауэр, россия, германия, в мире