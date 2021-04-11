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Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить передвижение войск
Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить передвижение войск
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала официальную Москву объяснить перемещение российских вооруженных сил на приграничных с Украиной... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T04:31
2021-04-11T05:40
аннегрет крамп-карренбауэр
россия
германия
в мире
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Москва, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала официальную Москву объяснить перемещение российских вооруженных сил на приграничных с Украиной территориях. Соответствующий пост глава военного ведомства опубликовала на своей странице в Twitter.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призывал Россию через механизмы ОБСЕ объяснить мотивы передвижений российских войск к восточной границе Украины и в Крыму.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. По его словам, любая страна, у границ которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он также подчеркнул, что Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира.Песков также отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что следить за передвижением российских войск на территории России бессмысленно.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться.
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аннегрет крамп-карренбауэр, россия, германия, в мире

Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить передвижение войск

04:31 11.04.2021 (обновлено: 05:40 11.04.2021)
 
© AP Photo / dpa/Kay NietfeldПредседатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© AP Photo / dpa/Kay Nietfeld
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Москва, 11 апр - РИА Новости. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала официальную Москву объяснить перемещение российских вооруженных сил на приграничных с Украиной территориях. Соответствующий пост глава военного ведомства опубликовала на своей странице в Twitter.
"Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются", — написала Крамп-Карренбауэр.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призывал Россию через механизмы ОБСЕ объяснить мотивы передвижений российских войск к восточной границе Украины и в Крыму.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию. По его словам, любая страна, у границ которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он также подчеркнул, что Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира.
Песков также отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что следить за передвижением российских войск на территории России бессмысленно.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако с февраля обстановка в Донбассе вновь стала ухудшаться.
 
Аннегрет Крамп-КарренбауэрРоссияГерманияВ мире
 
 
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