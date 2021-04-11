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Подозрительные инвестиции. Как распознать мошенников
Подозрительные инвестиции. Как распознать мошенников
Как распознать финансовую пирамиду и не потерять деньги на такой "инвестиции", объяснил в интервью радио Sputnik управляющий Федеральным... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T02:12
2021-04-11T02:12
россия
мошенничество
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Как распознать финансовую пирамиду и не потерять деньги на такой "инвестиции", объяснил в интервью радио Sputnik управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.Финансовая пирамида отличается от других видов мошенничества тем, что ее жертвы осознают свою ошибку, как правило, не сразу и какое-то время продолжают снабжать мошенников деньгами.По словам Марата Сафиулина, случаи жульничества с использованием финансовых пирамид в последнее время в России участились. Мошенники ищут своих будущих жертв по телефону, представляясь сотрудниками известных финансовых организаций, в том числе зарубежных. Марат Сафиулин предупредил, что громким именем той или иной известной компании злоумышленники только прикрываются ‒ если такие организации и существуют за границей, они не имеют права предлагать финансовые продукты на территории России.Мошенники подбирают для работы на телефоне людей с хорошим знанием психологии, в разговоре с потенциальными жертвами они озвучивают именно те предложения, которое те хотят услышать. Для каждого возраста у них есть свое предложение, отметил эксперт."Когда у человека появляются деньги, например, в 25-45 лет, интересны псевдоистории криптоинвестиций, криптовалютного трейдинга. Для более финансово обеспеченного человека это могут быть вложения в недвижимость, инвестиции в добычу золота, драгоценных камней. Для пенсионеров это, как правило, дополнительная прибавка к пенсии, предложение различных лжекооперативов с выплатой процентов либо сразу, либо каждый месяц", – рассказал Марат Сафиулин.При этом, продолжил он, жертвами организаторов финансовых пирамид становятся люди всех возрастных категорий. Затем их персональные данные могут использоваться еще неоднократно, поскольку мошенники их друг другу перепродают.В интервью радио Sputnik Марат Сафиулин предположил, что финансовых мошенников со временем будет становиться все больше. Так, по его словам, в 2021 году ожидается увеличение количества мошенничеств с использованием телефонных звонков на 30%. А суммарный ущерб от таких мошенников может составить около 90 миллиардов рублей, считает эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20210410/moshenniki-1727696900.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/moshenniki-1727505849.html
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россия, мошенничество, общество

Подозрительные инвестиции. Как распознать мошенников

02:12 11.04.2021
 
© Depositphotos / stetsikМошенник
Мошенник - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Depositphotos / stetsik
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Как распознать финансовую пирамиду и не потерять деньги на такой "инвестиции", объяснил в интервью радио Sputnik управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.
Финансовая пирамида отличается от других видов мошенничества тем, что ее жертвы осознают свою ошибку, как правило, не сразу и какое-то время продолжают снабжать мошенников деньгами.
По словам Марата Сафиулина, случаи жульничества с использованием финансовых пирамид в последнее время в России участились. Мошенники ищут своих будущих жертв по телефону, представляясь сотрудниками известных финансовых организаций, в том числе зарубежных.
"Например, международная компания или известный хедж-фонд якобы готовы предоставить вам услуги, широкое разнообразие по инвестированию в различные финансовые активы, но регистрация – за рубежом. Как правило, мошенники вызывают вас в офис или предлагают заключить договор онлайн", – сказал эксперт.
Марат Сафиулин предупредил, что громким именем той или иной известной компании злоумышленники только прикрываются ‒ если такие организации и существуют за границей, они не имеют права предлагать финансовые продукты на территории России.
Мошенники подбирают для работы на телефоне людей с хорошим знанием психологии, в разговоре с потенциальными жертвами они озвучивают именно те предложения, которое те хотят услышать. Для каждого возраста у них есть свое предложение, отметил эксперт.
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"Когда у человека появляются деньги, например, в 25-45 лет, интересны псевдоистории криптоинвестиций, криптовалютного трейдинга. Для более финансово обеспеченного человека это могут быть вложения в недвижимость, инвестиции в добычу золота, драгоценных камней. Для пенсионеров это, как правило, дополнительная прибавка к пенсии, предложение различных лжекооперативов с выплатой процентов либо сразу, либо каждый месяц", – рассказал Марат Сафиулин.
При этом, продолжил он, жертвами организаторов финансовых пирамид становятся люди всех возрастных категорий. Затем их персональные данные могут использоваться еще неоднократно, поскольку мошенники их друг другу перепродают.
В интервью радио Sputnik Марат Сафиулин предположил, что финансовых мошенников со временем будет становиться все больше. Так, по его словам, в 2021 году ожидается увеличение количества мошенничеств с использованием телефонных звонков на 30%. А суммарный ущерб от таких мошенников может составить около 90 миллиардов рублей, считает эксперт.
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