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Глава СК проконтролирует дело о мошенничестве с квартирой Лядовой
Глава СК проконтролирует дело о мошенничестве с квартирой Лядовой
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по фактам возможного мошенничества с имуществом народной артистки... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T12:04
2021-04-11T12:04
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по фактам возможного мошенничества с имуществом народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой и дочери летчика Валерия Чкалова, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что в пятницу в эфире программы на федеральном телеканале обсуждалась история, связанная с наследством покойной народной артистки Людмилы Лядовой. Четырехкомнатная квартира в центре Москвы перешла не родственникам артистки, а мужчине, опекавшему ее в последние годы жизни. Семья Лядовой считает, что опекун специально "вошел в доверие" к артистке, "отстранил от нее прежнее окружение", чтобы овладеть жильем.Добавляется, что ГСУ СК по Москве проводит доследственную проверку.Кроме того, в СМИ была опубликована информация о том, что пожилой женщине, дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова, позвонил неизвестный, представился полицейским и сказал, что ее персональные данные находятся в свободном доступе. Мошенник сообщил женщине, что она должна перевести деньги на безопасный счет. В результате дочь Чкалова перевела на указанные неизвестным реквизиты 23 миллиона рублей. Следователи организовали проверку по этой информации.Ход и результаты проверок двух фактов поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210410/moshenniki-1727696900.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, происшествия

Глава СК проконтролирует дело о мошенничестве с квартирой Лядовой

12:04 11.04.2021
 
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по фактам возможного мошенничества с имуществом народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой и дочери летчика Валерия Чкалова, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в пятницу в эфире программы на федеральном телеканале обсуждалась история, связанная с наследством покойной народной артистки Людмилы Лядовой. Четырехкомнатная квартира в центре Москвы перешла не родственникам артистки, а мужчине, опекавшему ее в последние годы жизни. Семья Лядовой считает, что опекун специально "вошел в доверие" к артистке, "отстранил от нее прежнее окружение", чтобы овладеть жильем.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 15:26
Дочь летчика Чкалова потеряла 23 миллиона рублей из-за мошенников
Добавляется, что ГСУ СК по Москве проводит доследственную проверку.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по городу Москве доложить о ходе проведения доследственной проверки по факту возможного мошенничества с недвижимостью народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой", - говорится в сообщении.
Кроме того, в СМИ была опубликована информация о том, что пожилой женщине, дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова, позвонил неизвестный, представился полицейским и сказал, что ее персональные данные находятся в свободном доступе. Мошенник сообщил женщине, что она должна перевести деньги на безопасный счет. В результате дочь Чкалова перевела на указанные неизвестным реквизиты 23 миллиона рублей. Следователи организовали проверку по этой информации.
"Глава ведомства поручил руководству ГСУ СК России по Москве в рамках проводимой доследственной проверки тщательно изучить все доводы, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку", - добавляется в сообщении.
Ход и результаты проверок двух фактов поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваПроисшествия
 
 
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