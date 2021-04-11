Глава СК проконтролирует дело о мошенничестве с квартирой Лядовой
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по фактам возможного мошенничества с имуществом народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой и дочери летчика Валерия Чкалова, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в пятницу в эфире программы на федеральном телеканале обсуждалась история, связанная с наследством покойной народной артистки Людмилы Лядовой. Четырехкомнатная квартира в центре Москвы перешла не родственникам артистки, а мужчине, опекавшему ее в последние годы жизни. Семья Лядовой считает, что опекун специально "вошел в доверие" к артистке, "отстранил от нее прежнее окружение", чтобы овладеть жильем.
Добавляется, что ГСУ СК по Москве проводит доследственную проверку.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по городу Москве доложить о ходе проведения доследственной проверки по факту возможного мошенничества с недвижимостью народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой", - говорится в сообщении.
Кроме того, в СМИ была опубликована информация о том, что пожилой женщине, дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова, позвонил неизвестный, представился полицейским и сказал, что ее персональные данные находятся в свободном доступе. Мошенник сообщил женщине, что она должна перевести деньги на безопасный счет. В результате дочь Чкалова перевела на указанные неизвестным реквизиты 23 миллиона рублей. Следователи организовали проверку по этой информации.
"Глава ведомства поручил руководству ГСУ СК России по Москве в рамках проводимой доследственной проверки тщательно изучить все доводы, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку", - добавляется в сообщении.
Ход и результаты проверок двух фактов поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.