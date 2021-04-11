https://ria.ru/20210411/moshennichestvo-1727762386.html

Глава СК проконтролирует дело о мошенничестве с квартирой Лядовой

Глава СК проконтролирует дело о мошенничестве с квартирой Лядовой

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по фактам возможного мошенничества с имуществом народной артистки... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T12:04

2021-04-11T12:04

2021-04-11T12:04

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по фактам возможного мошенничества с имуществом народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой и дочери летчика Валерия Чкалова, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что в пятницу в эфире программы на федеральном телеканале обсуждалась история, связанная с наследством покойной народной артистки Людмилы Лядовой. Четырехкомнатная квартира в центре Москвы перешла не родственникам артистки, а мужчине, опекавшему ее в последние годы жизни. Семья Лядовой считает, что опекун специально "вошел в доверие" к артистке, "отстранил от нее прежнее окружение", чтобы овладеть жильем.Добавляется, что ГСУ СК по Москве проводит доследственную проверку.Кроме того, в СМИ была опубликована информация о том, что пожилой женщине, дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова, позвонил неизвестный, представился полицейским и сказал, что ее персональные данные находятся в свободном доступе. Мошенник сообщил женщине, что она должна перевести деньги на безопасный счет. В результате дочь Чкалова перевела на указанные неизвестным реквизиты 23 миллиона рублей. Следователи организовали проверку по этой информации.Ход и результаты проверок двух фактов поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/moshenniki-1727696900.html

https://ria.ru/20210409/zaytsev-1727530747.html

россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, происшествия