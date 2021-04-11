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В Монголии арестовали срочников, убивших начальника караула
В Монголии арестовали срочников, убивших начальника караула
Два солдата срочной службы в Монголии, которые застрелили начальника караула, арестованы, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицейское управление... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T10:49
2021-04-11T10:49
2021-04-11T10:49
монголия
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Два солдата срочной службы в Монголии, которые застрелили начальника караула, арестованы, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицейское управление Монголии.Инцидент произошел в четверг в сомоне Алтай монгольского аймака (провинции) Говь-Алтай. Девятнадцатилетние солдаты скрылись с места преступления, захватив с собой оружие и 40 патронов, сообщает агентство."Сегодня утром оба солдата были арестованы в 50 километрах от сомона Алтай. Они не оказали сопротивления. Родители оказали содействие в их задержании", - цитирует агентство полицейское управление.По словам замглавы главного управления пограничной охраны Монголии, погибший 34-летний начальник караула не оказывал никакого давления на солдат. Проводится расследование случившегося.
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монголия, в мире
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Два солдата срочной службы в Монголии
, которые застрелили начальника караула, арестованы, передает агентство Синьхуа
со ссылкой на полицейское управление Монголии.
Инцидент произошел в четверг в сомоне Алтай монгольского аймака (провинции) Говь-Алтай. Девятнадцатилетние солдаты скрылись с места преступления, захватив с собой оружие и 40 патронов, сообщает агентство.
"Сегодня утром оба солдата были арестованы в 50 километрах от сомона Алтай. Они не оказали сопротивления. Родители оказали содействие в их задержании", - цитирует агентство полицейское управление.
По словам замглавы главного управления пограничной охраны Монголии, погибший 34-летний начальник караула не оказывал никакого давления на солдат. Проводится расследование случившегося.