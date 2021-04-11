https://ria.ru/20210411/mongoliya-1727757555.html

В Монголии арестовали срочников, убивших начальника караула

В Монголии арестовали срочников, убивших начальника караула

Два солдата срочной службы в Монголии, которые застрелили начальника караула, арестованы, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицейское управление... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T10:49

2021-04-11T10:49

2021-04-11T10:49

монголия

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Два солдата срочной службы в Монголии, которые застрелили начальника караула, арестованы, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицейское управление Монголии.Инцидент произошел в четверг в сомоне Алтай монгольского аймака (провинции) Говь-Алтай. Девятнадцатилетние солдаты скрылись с места преступления, захватив с собой оружие и 40 патронов, сообщает агентство."Сегодня утром оба солдата были арестованы в 50 километрах от сомона Алтай. Они не оказали сопротивления. Родители оказали содействие в их задержании", - цитирует агентство полицейское управление.По словам замглавы главного управления пограничной охраны Монголии, погибший 34-летний начальник караула не оказывал никакого давления на солдат. Проводится расследование случившегося.

https://ria.ru/20210225/srochnik-1598861581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

монголия, в мире