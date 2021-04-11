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ФМБА получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19
ФМБА получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19
Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат для лечения и профилактики коронавирусной инфекции "МИР-19". РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T13:19
2021-04-11T15:22
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат для лечения и профилактики коронавирусной инфекции "МИР-19".Как отмечается на сайте ФМБА, Роспатент выдал документ Государственному научному центру "Институт иммунологии" агентства."МИР" расшифровывается как "малая интерферирующая РНК". Комбинированный препарат обладает противовирусным эффектом против SARS-CoV-2. Его вводят ингаляционным или интраназальным методом.Лекарственное средство разработали по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. По ее словам, в ходе испытаний доказали безопасность и высокую эффективность "МИР-19" на животных и в клеточной культуре. Вирусную нагрузку удалось снизить в десять тысяч раз, что делает лекарственное средство фактически "антидотом".Во второй фазе испытаний участвовали 50 добровольцев. Как заявляла Скворцова, во время исследований не выявили никаких побочных эффектов от "МИР-19". Препарат предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, пояснила глава ФМБА.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

ФМБА получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19

13:19 11.04.2021 (обновлено: 15:22 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат для лечения и профилактики коронавирусной инфекции "МИР-19".
Как отмечается на сайте ФМБА, Роспатент выдал документ Государственному научному центру "Институт иммунологии" агентства.
"МИР" расшифровывается как "малая интерферирующая РНК". Комбинированный препарат обладает противовирусным эффектом против SARS-CoV-2. Его вводят ингаляционным или интраназальным методом.
Лекарственное средство разработали по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. По ее словам, в ходе испытаний доказали безопасность и высокую эффективность "МИР-19" на животных и в клеточной культуре. Вирусную нагрузку удалось снизить в десять тысяч раз, что делает лекарственное средство фактически "антидотом".
Во второй фазе испытаний участвовали 50 добровольцев. Как заявляла Скворцова, во время исследований не выявили никаких побочных эффектов от "МИР-19". Препарат предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, пояснила глава ФМБА.
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Не опаснее гриппа? Развеиваем мифы и слухи о коронавирусе и вакцинах
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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