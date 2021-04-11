https://ria.ru/20210411/mir-19-1727767780.html

ФМБА получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19

ФМБА получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат для лечения и профилактики коронавирусной инфекции "МИР-19". РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T13:19

2021-04-11T13:19

2021-04-11T15:22

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат для лечения и профилактики коронавирусной инфекции "МИР-19".Как отмечается на сайте ФМБА, Роспатент выдал документ Государственному научному центру "Институт иммунологии" агентства."МИР" расшифровывается как "малая интерферирующая РНК". Комбинированный препарат обладает противовирусным эффектом против SARS-CoV-2. Его вводят ингаляционным или интраназальным методом.Лекарственное средство разработали по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. По ее словам, в ходе испытаний доказали безопасность и высокую эффективность "МИР-19" на животных и в клеточной культуре. Вирусную нагрузку удалось снизить в десять тысяч раз, что делает лекарственное средство фактически "антидотом".Во второй фазе испытаний участвовали 50 добровольцев. Как заявляла Скворцова, во время исследований не выявили никаких побочных эффектов от "МИР-19". Препарат предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, пояснила глава ФМБА.

https://ria.ru/20210410/vaktsinatsiya-1727569411.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)