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Косачев прокомментировал призыв ужесточить санкции против России
Косачев прокомментировал призыв ужесточить санкции против России
Призыв депутата Европарламента ужесточить санкции против России являются похоронами европейской парламентской дипломатии, считает председатель комитета Совета... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T14:48
2021-04-11T14:48
россия
европарламент
манфред вебер
северный поток — 2
константин косачев
сша
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Призыв депутата Европарламента ужесточить санкции против России являются похоронами европейской парламентской дипломатии, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.Глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер призвал ранее США и ЕС ужесточить санкции против России в ответ на возможную эскалацию на востоке Украины. Ранее ряд стран Запада заявили, что РФ должна объяснить передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать."Угроза главы фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера в адрес России заморозить счета российских бизнесменов, отключить РФ от международной платежной системы SWIFT и заморозить газопровод "Северный поток — 2" в случае обострения ситуации на Донбассе - очередной акт "похорон" европейской парламентской дипломатии", - сказал Косачев РИА Новости.Он напомнил, что ранее уже прозвучал односторонний отказ Европарламента от участия в работе Комитета парламентского сотрудничества Россия – ЕС с весны 2014 года, который в соответствии с Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС является основным механизмом взаимодействия на парламентском направлении."Окончательный переход европарламентариев к "мегафонной дипломатии" и откровенная боязнь прямого диалога с Россией подтверждают, что у наших визави в Европарламенте попросту нет убедительных аргументов для открытой дискуссии с российскими коллегами", - убеждён сенатор.По мнению Косачева, в заявлении депутата Европарламента есть и другой, "чрезвычайно опасный" аспект."Обещая непременное ужесточение репрессалий против России и остановку "Северного потока 2" из-за ухудшения ситуации в зоне внутриукраинского конфликта на Донбассе, политик не столько посылает сигнал Москве – здесь к этим воинствующим бравадам из Европы уже привыкли. Но это прямая подсказка алгоритма действий Киеву, для которого, как известно, мобилизация Запада против России стала смыслом всех действий за последние годы. И если господин Вебер попросту не понимает этих последствий своих слов, то это крайне опасная и безответственная беспечность", - считает сенатор."Если же он намеренно дает "зеленый свет" украинскому руководству на любые провокации в зоне конфликта, то это уже делает европейских политиков соавторами любого обострения боевых действий на Донбассе. Даже не знаешь, что хуже – глупость или злонамеренность", - добавил он.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.
https://ria.ru/20210411/sanktsii-1727770356.html
https://ria.ru/20210411/sanktsii-1727742379.html
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россия, европарламент, манфред вебер, северный поток — 2, константин косачев, сша

Косачев прокомментировал призыв ужесточить санкции против России

14:48 11.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Призыв депутата Европарламента ужесточить санкции против России являются похоронами европейской парламентской дипломатии, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер призвал ранее США и ЕС ужесточить санкции против России в ответ на возможную эскалацию на востоке Украины. Ранее ряд стран Запада заявили, что РФ должна объяснить передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Здание Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
13:43
В Госдуме ответили на призыв Европы ужесточить антироссийские санкции
"Угроза главы фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера в адрес России заморозить счета российских бизнесменов, отключить РФ от международной платежной системы SWIFT и заморозить газопровод "Северный поток — 2" в случае обострения ситуации на Донбассе - очередной акт "похорон" европейской парламентской дипломатии", - сказал Косачев РИА Новости.
Он напомнил, что ранее уже прозвучал односторонний отказ Европарламента от участия в работе Комитета парламентского сотрудничества Россия – ЕС с весны 2014 года, который в соответствии с Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС является основным механизмом взаимодействия на парламентском направлении.
"Окончательный переход европарламентариев к "мегафонной дипломатии" и откровенная боязнь прямого диалога с Россией подтверждают, что у наших визави в Европарламенте попросту нет убедительных аргументов для открытой дискуссии с российскими коллегами", - убеждён сенатор.
По мнению Косачева, в заявлении депутата Европарламента есть и другой, "чрезвычайно опасный" аспект.
Немецкий политик Манфред Вебер. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
06:18
В Европарламенте призвали к ужесточению санкций против России
"Обещая непременное ужесточение репрессалий против России и остановку "Северного потока 2" из-за ухудшения ситуации в зоне внутриукраинского конфликта на Донбассе, политик не столько посылает сигнал Москве – здесь к этим воинствующим бравадам из Европы уже привыкли. Но это прямая подсказка алгоритма действий Киеву, для которого, как известно, мобилизация Запада против России стала смыслом всех действий за последние годы. И если господин Вебер попросту не понимает этих последствий своих слов, то это крайне опасная и безответственная беспечность", - считает сенатор.
"Если же он намеренно дает "зеленый свет" украинскому руководству на любые провокации в зоне конфликта, то это уже делает европейских политиков соавторами любого обострения боевых действий на Донбассе. Даже не знаешь, что хуже – глупость или злонамеренность", - добавил он.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.
Граффити с изображение статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 08:00
США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром
 
РоссияЕвропарламентМанфред ВеберСеверный поток — 2Константин КосачевСША
 
 
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