Косачев прокомментировал призыв ужесточить санкции против России
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Призыв депутата Европарламента ужесточить санкции против России являются похоронами европейской парламентской дипломатии, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер призвал ранее США и ЕС ужесточить санкции против России в ответ на возможную эскалацию на востоке Украины. Ранее ряд стран Запада заявили, что РФ должна объяснить передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
"Угроза главы фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера в адрес России заморозить счета российских бизнесменов, отключить РФ от международной платежной системы SWIFT и заморозить газопровод "Северный поток — 2" в случае обострения ситуации на Донбассе - очередной акт "похорон" европейской парламентской дипломатии", - сказал Косачев РИА Новости.
Он напомнил, что ранее уже прозвучал односторонний отказ Европарламента от участия в работе Комитета парламентского сотрудничества Россия – ЕС с весны 2014 года, который в соответствии с Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС является основным механизмом взаимодействия на парламентском направлении.
"Окончательный переход европарламентариев к "мегафонной дипломатии" и откровенная боязнь прямого диалога с Россией подтверждают, что у наших визави в Европарламенте попросту нет убедительных аргументов для открытой дискуссии с российскими коллегами", - убеждён сенатор.
По мнению Косачева, в заявлении депутата Европарламента есть и другой, "чрезвычайно опасный" аспект.
"Обещая непременное ужесточение репрессалий против России и остановку "Северного потока 2" из-за ухудшения ситуации в зоне внутриукраинского конфликта на Донбассе, политик не столько посылает сигнал Москве – здесь к этим воинствующим бравадам из Европы уже привыкли. Но это прямая подсказка алгоритма действий Киеву, для которого, как известно, мобилизация Запада против России стала смыслом всех действий за последние годы. И если господин Вебер попросту не понимает этих последствий своих слов, то это крайне опасная и безответственная беспечность", - считает сенатор.
"Если же он намеренно дает "зеленый свет" украинскому руководству на любые провокации в зоне конфликта, то это уже делает европейских политиков соавторами любого обострения боевых действий на Донбассе. Даже не знаешь, что хуже – глупость или злонамеренность", - добавил он.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.
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