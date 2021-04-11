https://ria.ru/20210411/koronavirus-1727786781.html

В Дели началась четвертая волна коронавируса

В Дели началась четвертая волна коронавируса

Столица Индии столкнулась с четвертой волной коронавируса, несущей большую опасность по сравнению с предыдущими, заявил главный министр Дели Арвинд Кеджривал. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T16:27

2021-04-11T16:27

2021-04-11T16:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дели

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – РИА Новости. Столица Индии столкнулась с четвертой волной коронавируса, несущей большую опасность по сравнению с предыдущими, заявил главный министр Дели Арвинд Кеджривал."В Дели мы сражались с тремя волнами коронавируса. Четвертая волна опасна. Она быстро распространяется … На пике третьей волны в ноябре Дели фиксировал 8593 новых случая заболевания в день. В субботу в Дели было зарегистрировано 7897 новых случаев заболевания, а в пятницу - 8521 новый случай. Это показывает, как быстро болезнь распространяется сейчас. Ситуация тревожная, и мы внимательно следим за ней", - сказал Кеджривал во время брифинга в воскресенье.Главный министр Дели также призвал власти Индии разрешить вакцинацию от коронавируса населения моложе 45 лет, отметив, что более 65% новых заболевших – это люди моложе этого возраста. Он также добавил, что хотя карантин не является решением вопроса увеличения числа заболевших, власти могут его ввести, если городская система здравоохранения не сможет справиться с ростом случаев коронавируса."Мы нуждаемся в огромном сотрудничестве со стороны жителей Дели. Я прошу людей всегда носить маску, сохранять социальную дистанцию, мыть руки и оставаться в помещении. Выходите только в случае необходимости. Мы не хотим вводить карантин, но вчера пришлось ввести некоторые ограничения в связи с резким всплеском случаев коронавируса. Пожалуйста, давайте не позволим этим мерам стать более серьезными", - сказал Кеджривал.Накануне власти Дели запретили до 30 апреля проведение массовых собраний и мероприятий, ограничили число пассажиров в общественном транспорте и сократили число гостей на свадьбах и похоронах. Все эти меры будут действовать параллельно с ночным комендантским часом, объявленном в столице Индии до 30 апреля с 22.00 до 05.00.Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 13,3 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 12 миллионов человек, продолжают лечение более 1,1 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 169 тысяч человек.

https://ria.ru/20210411/koronavirus-1727763290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дели, индия, в мире