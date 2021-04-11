https://ria.ru/20210411/koronavirus-1727758889.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста новых случаев коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста (0,01%) - в Республике Алтай, Туве, сообщили... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T11:08

2021-04-11T11:08

2021-04-11T11:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотский автономный округ

республика алтай

еврейская автономная область

магаданская область

республика тыва

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Прироста новых случаев коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста (0,01%) - в Республике Алтай, Туве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,01%, 3. Магаданская область, Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.

чукотский автономный округ

республика алтай

еврейская автономная область

магаданская область

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, республика алтай, еврейская автономная область, магаданская область, республика тыва