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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста новых случаев коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста (0,01%) - в Республике Алтай, Туве, сообщили... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T11:08
2021-04-11T11:08
2021-04-11T11:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
республика алтай
еврейская автономная область
магаданская область
республика тыва
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Прироста новых случаев коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста (0,01%) - в Республике Алтай, Туве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,01%, 3. Магаданская область, Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.
чукотский автономный округ
республика алтай
еврейская автономная область
магаданская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, республика алтай, еврейская автономная область, магаданская область, республика тыва