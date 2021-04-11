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В России выписали 7230 человек после COVID-19
В России выписали 7230 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 7230 человек после COVID-19, за все время - 4 265 509, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T11:06
2021-04-11T11:06
2021-04-11T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 7230 человек после COVID-19, за все время - 4 265 509, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7230 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 265 509", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1388, Подмосковье - 432, Нижегородской области - 278.
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