https://ria.ru/20210411/koronavirus-1727758765.html

В России выписали 7230 человек после COVID-19

В России выписали 7230 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 7230 человек после COVID-19, за все время - 4 265 509, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T11:06

2021-04-11T11:06

2021-04-11T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 7230 человек после COVID-19, за все время - 4 265 509, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7230 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 265 509", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1388, Подмосковье - 432, Нижегородской области - 278.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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