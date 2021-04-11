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В России выявили 8702 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 8702 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8702 новых случая COVID-19, рассказали журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T11:03
2021-04-11T12:01
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8702 новых случая COVID-19, рассказали журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 8704 случаях. Это соответствует уровню сентября, темп прироста составляет около 0,2 процента. При этом за сутки выздоровели 7230 (днем ранее — 9579) человек, скончались 337 (402) пациентов.Заболевших зарегистрировали в 84 регионах, прироста нет на Чукотке. Больше всего заболевших в Москве (2090, накануне было 2006), Санкт-Петербурге (694) и Московской области (574).Общее число заболевших за все время достигло отметки в 4 641 390 человек. Выздоровели 4 265 509 россиян, 102 986 больных умерли.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 134,3 миллиона заболевших. Более 2,9 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

В России выявили 8702 новых случая заражения коронавирусом

11:03 11.04.2021 (обновлено: 12:01 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8702 новых случая COVID-19, рассказали журналистам в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 8704 случаях. Это соответствует уровню сентября, темп прироста составляет около 0,2 процента. При этом за сутки выздоровели 7230 (днем ранее — 9579) человек, скончались 337 (402) пациентов.
Заболевших зарегистрировали в 84 регионах, прироста нет на Чукотке. Больше всего заболевших в Москве (2090, накануне было 2006), Санкт-Петербурге (694) и Московской области (574).
Общее число заболевших за все время достигло отметки в 4 641 390 человек. Выздоровели 4 265 509 россиян, 102 986 больных умерли.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 134,3 миллиона заболевших. Более 2,9 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.
 
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