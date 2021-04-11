https://ria.ru/20210411/koronavirus-1727758297.html

В России выявили 8702 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 8702 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8702 новых случая COVID-19, рассказали журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T11:03

2021-04-11T11:03

2021-04-11T12:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8702 новых случая COVID-19, рассказали журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 8704 случаях. Это соответствует уровню сентября, темп прироста составляет около 0,2 процента. При этом за сутки выздоровели 7230 (днем ранее — 9579) человек, скончались 337 (402) пациентов.Заболевших зарегистрировали в 84 регионах, прироста нет на Чукотке. Больше всего заболевших в Москве (2090, накануне было 2006), Санкт-Петербурге (694) и Московской области (574).Общее число заболевших за все время достигло отметки в 4 641 390 человек. Выздоровели 4 265 509 россиян, 102 986 больных умерли.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 134,3 миллиона заболевших. Более 2,9 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Турцию, Испанию и Германию.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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