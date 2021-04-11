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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210411/koronavirus-1727736970.html
СМИ: южноафриканский штамм COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer
СМИ: южноафриканский штамм COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer
Южноафриканский вариант COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer, показало исследование, проведённое учеными Тель-Авивского университета совместно с больничной... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T00:36
2021-04-11T00:36
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр - РИА Новости. Южноафриканский вариант COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer, показало исследование, проведённое учеными Тель-Авивского университета совместно с больничной кассой (сетью клиник) Клалит, сообщает издание Times of Israel.Команда экспертов из Тель-Авивского университета и больничной кассы Клалит исследовала анализы 150 израильтян, заразившихся COVID после прививки вакциной Pfizer. Распространенность южноафриканского варианта коронавируса среди вакцинированных была в восемь раз выше, чем среди невакцинированного населения."Основываясь на распространенности штамма среди населения в целом, мы могли ожидать только один случай южноафриканского варианта, но мы увидели восемь", - сказала в интервью изданию профессор Ади Стерн, возглавлявшая исследование. Она отметила, что результаты показывают, что южноафриканский вариант по сравнению с исходным штаммом и британским вариантом "способен пробить защиту вакцины". Однако, по словам исследователя, выборка слишком мала, чтобы оценить его реальные свойства.В настоящее время превалирующим вариантом коронавируса, вызывающим большинство заражений в Израиле, является британский штамм. Исследователи отмечают, что полученные данные требуют более внимательного эпидемиологического мониторинга, чтобы сдержать распространение южноафриканского варианта коронавируса в Израиле.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу получили более 5,3 миллиона человек, вторую - более 4,9 миллиона.
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, израиль, в мире

СМИ: южноафриканский штамм COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer

00:36 11.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр - РИА Новости. Южноафриканский вариант COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer, показало исследование, проведённое учеными Тель-Авивского университета совместно с больничной кассой (сетью клиник) Клалит, сообщает издание Times of Israel.
"Южноафриканский вариант коронавируса заметно более устойчив к действию вакцины Pfizer-BioNTech, чем другие варианты, обнаружили израильские ученые в первом в своем роде исследовании, основанном на реальных данных", - говорится в публикации издания.
Команда экспертов из Тель-Авивского университета и больничной кассы Клалит исследовала анализы 150 израильтян, заразившихся COVID после прививки вакциной Pfizer. Распространенность южноафриканского варианта коронавируса среди вакцинированных была в восемь раз выше, чем среди невакцинированного населения.
"Основываясь на распространенности штамма среди населения в целом, мы могли ожидать только один случай южноафриканского варианта, но мы увидели восемь", - сказала в интервью изданию профессор Ади Стерн, возглавлявшая исследование. Она отметила, что результаты показывают, что южноафриканский вариант по сравнению с исходным штаммом и британским вариантом "способен пробить защиту вакцины". Однако, по словам исследователя, выборка слишком мала, чтобы оценить его реальные свойства.
В настоящее время превалирующим вариантом коронавируса, вызывающим большинство заражений в Израиле, является британский штамм. Исследователи отмечают, что полученные данные требуют более внимательного эпидемиологического мониторинга, чтобы сдержать распространение южноафриканского варианта коронавируса в Израиле.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу получили более 5,3 миллиона человек, вторую - более 4,9 миллиона.
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Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
 
 
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