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СМИ: южноафриканский штамм COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer
СМИ: южноафриканский штамм COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer
Южноафриканский вариант COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer, показало исследование, проведённое учеными Тель-Авивского университета совместно с больничной... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T00:36
2021-04-11T00:36
2021-04-11T00:36
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр - РИА Новости. Южноафриканский вариант COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer, показало исследование, проведённое учеными Тель-Авивского университета совместно с больничной кассой (сетью клиник) Клалит, сообщает издание Times of Israel.Команда экспертов из Тель-Авивского университета и больничной кассы Клалит исследовала анализы 150 израильтян, заразившихся COVID после прививки вакциной Pfizer. Распространенность южноафриканского варианта коронавируса среди вакцинированных была в восемь раз выше, чем среди невакцинированного населения."Основываясь на распространенности штамма среди населения в целом, мы могли ожидать только один случай южноафриканского варианта, но мы увидели восемь", - сказала в интервью изданию профессор Ади Стерн, возглавлявшая исследование. Она отметила, что результаты показывают, что южноафриканский вариант по сравнению с исходным штаммом и британским вариантом "способен пробить защиту вакцины". Однако, по словам исследователя, выборка слишком мала, чтобы оценить его реальные свойства.В настоящее время превалирующим вариантом коронавируса, вызывающим большинство заражений в Израиле, является британский штамм. Исследователи отмечают, что полученные данные требуют более внимательного эпидемиологического мониторинга, чтобы сдержать распространение южноафриканского варианта коронавируса в Израиле.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу получили более 5,3 миллиона человек, вторую - более 4,9 миллиона.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр - РИА Новости.
Южноафриканский вариант COVID-19
более устойчив к вакцине Pfizer
, показало исследование, проведённое учеными Тель-Авивского университета совместно с больничной кассой (сетью клиник) Клалит, сообщает издание Times of Israel
.
"Южноафриканский вариант коронавируса заметно более устойчив к действию вакцины Pfizer-BioNTech, чем другие варианты, обнаружили израильские ученые в первом в своем роде исследовании, основанном на реальных данных", - говорится в публикации издания.
Команда экспертов из Тель-Авивского университета и больничной кассы Клалит исследовала анализы 150 израильтян, заразившихся COVID после прививки вакциной Pfizer. Распространенность южноафриканского варианта коронавируса среди вакцинированных была в восемь раз выше, чем среди невакцинированного населения.
"Основываясь на распространенности штамма среди населения в целом, мы могли ожидать только один случай южноафриканского варианта, но мы увидели восемь", - сказала в интервью изданию профессор Ади Стерн, возглавлявшая исследование. Она отметила, что результаты показывают, что южноафриканский вариант по сравнению с исходным штаммом и британским вариантом "способен пробить защиту вакцины". Однако, по словам исследователя, выборка слишком мала, чтобы оценить его реальные свойства.
В настоящее время превалирующим вариантом коронавируса, вызывающим большинство заражений в Израиле, является британский штамм. Исследователи отмечают, что полученные данные требуют более внимательного эпидемиологического мониторинга, чтобы сдержать распространение южноафриканского варианта коронавируса в Израиле.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу получили более 5,3 миллиона человек, вторую - более 4,9 миллиона.