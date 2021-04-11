https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727813618.html

У входа в ЦИК Киргизии собралась группа недовольных итогами выборов

У входа в ЦИК Киргизии собралась группа недовольных итогами выборов

Несколько десятков человек, недовольных итогами выборов в городской совет (кенеш) Бишкека, собрались на входе в ЦИК Киргизии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T21:54

2021-04-11T21:54

2021-04-11T21:54

киргизия

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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Несколько десятков человек, недовольных итогами выборов в городской совет (кенеш) Бишкека, собрались на входе в ЦИК Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.Они представляют партии, набравшие маленький процент на выборах в кенеш. Звучат призывы пересмотра итогов выборов, заявления, что голоса за эти партии были "украдены". Среди собравшихся есть представители Партии коммунистов Киргизии, Социалистической партии, партии социал-демократов, движения "Реформа" и других.Милиция взяла под усиленную охрану вход в ЦИК.На выборах в местные советы, которые прошли в воскресенье, за места в советах 420 сельских округов и 28 городов боролись более 20 тысяч человек. В этот же день прошел референдум по новой конституции страны. Окончательные итоги референдума и выборов ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.

https://ria.ru/20210411/referendum-1727793019.html

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