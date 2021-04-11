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У входа в ЦИК Киргизии собралась группа недовольных итогами выборов
У входа в ЦИК Киргизии собралась группа недовольных итогами выборов
Несколько десятков человек, недовольных итогами выборов в городской совет (кенеш) Бишкека, собрались на входе в ЦИК Киргизии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T21:54
2021-04-11T21:54
киргизия
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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Несколько десятков человек, недовольных итогами выборов в городской совет (кенеш) Бишкека, собрались на входе в ЦИК Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.Они представляют партии, набравшие маленький процент на выборах в кенеш. Звучат призывы пересмотра итогов выборов, заявления, что голоса за эти партии были "украдены". Среди собравшихся есть представители Партии коммунистов Киргизии, Социалистической партии, партии социал-демократов, движения "Реформа" и других.Милиция взяла под усиленную охрану вход в ЦИК.На выборах в местные советы, которые прошли в воскресенье, за места в советах 420 сельских округов и 28 городов боролись более 20 тысяч человек. В этот же день прошел референдум по новой конституции страны. Окончательные итоги референдума и выборов ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.
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киргизия, в мире

У входа в ЦИК Киргизии собралась группа недовольных итогами выборов

21:54 11.04.2021
 
© Sputnik / Акылбек БатырбековСитуация в Бишкеке. 8 октября 2020
Ситуация в Бишкеке. 8 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Несколько десятков человек, недовольных итогами выборов в городской совет (кенеш) Бишкека, собрались на входе в ЦИК Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.
Они представляют партии, набравшие маленький процент на выборах в кенеш. Звучат призывы пересмотра итогов выборов, заявления, что голоса за эти партии были "украдены". Среди собравшихся есть представители Партии коммунистов Киргизии, Социалистической партии, партии социал-демократов, движения "Реформа" и других.
Конституционный референдум в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
Вчера, 17:40
Референдум в Киргизии признали состоявшимся
Милиция взяла под усиленную охрану вход в ЦИК.
На выборах в местные советы, которые прошли в воскресенье, за места в советах 420 сельских округов и 28 городов боролись более 20 тысяч человек. В этот же день прошел референдум по новой конституции страны. Окончательные итоги референдума и выборов ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.

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