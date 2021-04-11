Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727793643.html
Наблюдатель предложил изучить опыт идентификации избирателей в Киргизии
Наблюдатель предложил изучить опыт идентификации избирателей в Киргизии
Опыт идентификации избирателей по биометрическим данным, применяемый на референдуме в Киргизии, стоит изучить более детально, заявила РИА Новости сопредседатель РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T17:44
2021-04-11T17:44
садыр жапаров
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727763727_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_5c0aa345fbe09c8b67f3bcecb6cdbabf.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Опыт идентификации избирателей по биометрическим данным, применяемый на референдуме в Киргизии, стоит изучить более детально, заявила РИА Новости сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.Она отметила, что в рамках работы международных наблюдателей на голосовании на референдуме по новой конституции и местных выборах успела посетить около 15 избирательных участков по всей стране."Мы видели, что референдум и выборы проходят открыто и гласно в соответствии с основными нормами и принципами международного права, на участках присутствуют от 7 до 15 наблюдателей от разных партий",- сказала Бабченкова."Процесс организации выборов во многом похож на российский, но, в отличие от него, избиратели получают бюллетени после идентификации по биометрическим данным. Если избиратель не идентифицирован, то бюллетень он не получит. Это интересная практика, опыт реализации которой стоит изучить более детально", - подчеркнула она.По ее словам, сообщения о нарушениях есть, но их мало."Все жалобы публикуются на сайте ЦИК, и там же публикуются результаты их рассмотрения. Это также, на наш взгляд, очень хорошая практика, которую мы рекомендуем рассмотреть нашей Центральной избирательной комиссии", - отметила она.Парламент Киргизии 11 марта одобрил назначение конституционного референдума на 11 апреля, на следующий день соответствующий указ подписал президент страны Садыр Жапаров.В проекте новой конституции, вносимой на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны.Также 11 апреля в Киргизии пройдут выборы депутатов органов местного самоуправления.
https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727792333.html
https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727765905.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727763727_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_bcf79ae8a881d08c4216dabf3b84b9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
садыр жапаров, киргизия, в мире

Наблюдатель предложил изучить опыт идентификации избирателей в Киргизии

17:44 11.04.2021
 
© Sputnik / Жоомарт Ураимов / Перейти в фотобанкКонституционный референдум в Киргизии
Конституционный референдум в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Опыт идентификации избирателей по биометрическим данным, применяемый на референдуме в Киргизии, стоит изучить более детально, заявила РИА Новости сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.
Она отметила, что в рамках работы международных наблюдателей на голосовании на референдуме по новой конституции и местных выборах успела посетить около 15 избирательных участков по всей стране.
Конституционный референдум в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
Вчера, 17:29
На референдуме в Киргизии обработали 98 процентов бюллетеней
"Мы видели, что референдум и выборы проходят открыто и гласно в соответствии с основными нормами и принципами международного права, на участках присутствуют от 7 до 15 наблюдателей от разных партий",- сказала Бабченкова.
"Процесс организации выборов во многом похож на российский, но, в отличие от него, избиратели получают бюллетени после идентификации по биометрическим данным. Если избиратель не идентифицирован, то бюллетень он не получит. Это интересная практика, опыт реализации которой стоит изучить более детально", - подчеркнула она.
По ее словам, сообщения о нарушениях есть, но их мало.
"Все жалобы публикуются на сайте ЦИК, и там же публикуются результаты их рассмотрения. Это также, на наш взгляд, очень хорошая практика, которую мы рекомендуем рассмотреть нашей Центральной избирательной комиссии", - отметила она.
Парламент Киргизии 11 марта одобрил назначение конституционного референдума на 11 апреля, на следующий день соответствующий указ подписал президент страны Садыр Жапаров.
В проекте новой конституции, вносимой на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны.
Также 11 апреля в Киргизии пройдут выборы депутатов органов местного самоуправления.
Конституционный референдум в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
Вчера, 12:46
Наблюдатель Межпарламентской Ассамблеи СНГ оценил референдум в Киргизии
 
Садыр ЖапаровКиргизияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Врач назвала главное правило при прокалывании ушей
04:08Японцы оценили фильм с "неудобной правдой" о Курилах
04:03Ученые начали изучать биоразнообразие водоемов через сбор ДНК в воде
04:00NYT: в США заявили о израильском следе в аварии на ядерном объекте Ирана
03:21В Сиэтле четыре человека пострадали при стрельбе
03:19ФСО разрешила роботу "Федору" повернуть голову на встрече с Путиным
03:07Источник сообщил о расширении боевых возможностей Су-34
03:04Космонавт Волынов назвал версию гибели Гагарина
02:41В Мексике подняли тревогу после кражи радиоактивного устройства
02:34Максим Фадеев раскрыл секрет похудения на 115 килограмм
02:26"Нет гражданской войне": пресс-секретаря Зеленского подвело знание языка
02:12Россиян предупредили о первой волне комаров
01:42Принц Филипп просил Чарльза позаботиться о королеве и возглавить семью
01:08СМИ: в Ереване нашли мертвой дочь российского генерала
01:03Названы девять симптомов одного из самых распространенных видов рака
01:01В МГУ оценили заявления о богатырях-украинцах
00:57СМИ: на Гаити похитили семь представителей католической церкви
00:54СМИ: принц Гарри вернулся в Британию на похороны принца Филиппа
00:50В Ленобласти завели уголовное дело на подростков, стрелявших в сверстника
00:46Космонавты с МКС поздравили россиян с годовщиной полета Гагарина
Лента новостейМолния