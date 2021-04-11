https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727793643.html

Наблюдатель предложил изучить опыт идентификации избирателей в Киргизии

Наблюдатель предложил изучить опыт идентификации избирателей в Киргизии

Опыт идентификации избирателей по биометрическим данным, применяемый на референдуме в Киргизии, стоит изучить более детально, заявила РИА Новости сопредседатель РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T17:44

2021-04-11T17:44

2021-04-11T17:44

садыр жапаров

киргизия

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Опыт идентификации избирателей по биометрическим данным, применяемый на референдуме в Киргизии, стоит изучить более детально, заявила РИА Новости сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.Она отметила, что в рамках работы международных наблюдателей на голосовании на референдуме по новой конституции и местных выборах успела посетить около 15 избирательных участков по всей стране."Мы видели, что референдум и выборы проходят открыто и гласно в соответствии с основными нормами и принципами международного права, на участках присутствуют от 7 до 15 наблюдателей от разных партий",- сказала Бабченкова."Процесс организации выборов во многом похож на российский, но, в отличие от него, избиратели получают бюллетени после идентификации по биометрическим данным. Если избиратель не идентифицирован, то бюллетень он не получит. Это интересная практика, опыт реализации которой стоит изучить более детально", - подчеркнула она.По ее словам, сообщения о нарушениях есть, но их мало."Все жалобы публикуются на сайте ЦИК, и там же публикуются результаты их рассмотрения. Это также, на наш взгляд, очень хорошая практика, которую мы рекомендуем рассмотреть нашей Центральной избирательной комиссии", - отметила она.Парламент Киргизии 11 марта одобрил назначение конституционного референдума на 11 апреля, на следующий день соответствующий указ подписал президент страны Садыр Жапаров.В проекте новой конституции, вносимой на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны.Также 11 апреля в Киргизии пройдут выборы депутатов органов местного самоуправления.

https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727792333.html

https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727765905.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, киргизия, в мире