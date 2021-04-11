https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727792333.html

На референдуме в Киргизии обработали 98 процентов бюллетеней

На референдуме в Киргизии обработали 98 процентов бюллетеней

Более 79% киргизстанцев проголосовали за новую конституцию после обработки 98% бюллетеней, такие данные приводит автоматический портал ЦИК. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T17:29

2021-04-11T17:29

2021-04-11T22:10

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БИШКЕК, 11 апр — РИА Новости. Более 79% киргизстанцев проголосовали за новую конституцию после обработки 98% бюллетеней, такие данные приводит автоматический портал ЦИК.Против нового варианта основного закона высказались более 13% избирателей. Плебисцит по конституции автоматически признан состоявшимся: явка превысила необходимые 30% от общего числа избирателей. Сейчас, согласно данным с 82% автоматических считывающих урн, на участки пришли 31% граждан.В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин — глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента с 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления — на референдуме 10 января ее выбрали 80 процентов жителей.На выборах в местные советы, которые также проходят 11 апреля за места в советах 420 сельских округов и 28 городов, борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.

https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727781888.html

https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727774687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире