https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727790063.html

В Киргизии закрылись избирательные участки

В Киргизии закрылись избирательные участки

Избирательные участки на референдуме и местных выборах в Киргизии закрылись, сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T17:10

2021-04-11T17:10

2021-04-11T17:10

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Избирательные участки на референдуме и местных выборах в Киргизии закрылись, сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов республики."Все 2 435 избирательных участков на территории республики закрылись ровно в 20.00 (17.00 мск)", - заявил представитель ЦИК.По его словам, граждане, успевшие войти на территорию участка до этого времени - еще смогут проголосовать.В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны. Референдум будет признан состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей. По данным ЦИК на 18.00 (15.00 мск) явка составила 29,44%.За места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет. По состоянию на 18.00 (15.00 мск) успели проголосовать 31% избирателей.Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.

https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727746876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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