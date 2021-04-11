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Премьер Киргизии призвал граждан активнее голосовать на референдуме
Премьер Киргизии призвал граждан активнее голосовать на референдуме
Премьер Киргизии Улукбек Марипов призвал граждан активнее принимать участие в местных выборах и конституционном референдуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T09:54
2021-04-11T09:54
улукбек марипов
бишкек
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Премьер Киргизии Улукбек Марипов призвал граждан активнее принимать участие в местных выборах и конституционном референдуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина республики.Как сообщается, Марипов проголосовал на избирательном участке №1032 города Бишкека, расположенном в здании средней общеобразовательной школы №40.“Глава правительства призвал граждан страны принять активное участие в референдуме и выборах в местные кенеши (советы - ред.). Каждый гражданин должен относиться к выборам с полной ответственностью и патриотизмом”, - заявил представитель пресс-службы.В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны.Референдум будет признан состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей. За первые 2 часа голосования в плебисците приняли участие 5,04% граждан.За места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.
https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727746090.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Голосование президента Киргизии на референдуме по проекту конституции
Президент Киргизии утром проголосовал с супругой на референдуме по проекту конституции. Журналистам он заявил, что республика впервые сама написала основной закон, а не переписывала его у других стран.
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улукбек марипов, бишкек, киргизия, в мире

Премьер Киргизии призвал граждан активнее голосовать на референдуме

09:54 11.04.2021
 
© Фото : Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / Султан Досалиев Кандидат на пост премьер-министра Киргизии Улукбек Марипов
Кандидат на пост премьер-министра Киргизии Улукбек Марипов - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Фото : Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / Султан Досалиев
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Премьер Киргизии Улукбек Марипов призвал граждан активнее принимать участие в местных выборах и конституционном референдуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина республики.
Как сообщается, Марипов проголосовал на избирательном участке №1032 города Бишкека, расположенном в здании средней общеобразовательной школы №40.
Конституционный референдум в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
08:22
Явка на референдуме в Киргизии за два часа составила 5,04 процента
“Глава правительства призвал граждан страны принять активное участие в референдуме и выборах в местные кенеши (советы - ред.). Каждый гражданин должен относиться к выборам с полной ответственностью и патриотизмом”, - заявил представитель пресс-службы.
В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны.
Референдум будет признан состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей. За первые 2 часа голосования в плебисците приняли участие 5,04% граждан.
За места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.
Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.
 
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