https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727752357.html

Премьер Киргизии призвал граждан активнее голосовать на референдуме

Премьер Киргизии призвал граждан активнее голосовать на референдуме

Премьер Киргизии Улукбек Марипов призвал граждан активнее принимать участие в местных выборах и конституционном референдуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T09:54

2021-04-11T09:54

2021-04-11T09:54

улукбек марипов

бишкек

киргизия

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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Премьер Киргизии Улукбек Марипов призвал граждан активнее принимать участие в местных выборах и конституционном референдуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина республики.Как сообщается, Марипов проголосовал на избирательном участке №1032 города Бишкека, расположенном в здании средней общеобразовательной школы №40.“Глава правительства призвал граждан страны принять активное участие в референдуме и выборах в местные кенеши (советы - ред.). Каждый гражданин должен относиться к выборам с полной ответственностью и патриотизмом”, - заявил представитель пресс-службы.В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны.Референдум будет признан состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей. За первые 2 часа голосования в плебисците приняли участие 5,04% граждан.За места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.

https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727746090.html

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Голосование президента Киргизии на референдуме по проекту конституции Президент Киргизии утром проголосовал с супругой на референдуме по проекту конституции. Журналистам он заявил, что республика впервые сама написала основной закон, а не переписывала его у других стран. 2021-04-11T09:54 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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улукбек марипов, бишкек, киргизия, в мире