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https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727746090.html
Явка на референдуме в Киргизии за два часа составила 5,04 процента
Явка на референдуме в Киргизии за два часа составила 5,04 процента
Явка избирателей на референдуме в Киргизии за два часа голосования составила 5,04%, сообщила на брифинге в воскресенье глава Центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T08:22
2021-04-11T12:20
нуржан шайлдабекова
ош
в мире
киргизия
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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Явка избирателей на референдуме в Киргизии за два часа голосования составила 5,04%, сообщила на брифинге в воскресенье глава Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов республики Нуржан Шайлдабекова."Явка избирателей по проекту конституции в Киргизии за два часа голосования составила 5,04% или 181 801 человек", - заявила она.По словам Шайлдабековой, в выборах местных советов приняли участие 5,19% избирателей. Наиболее активны жители Оша. Менее всего - бишкекчане.По сравнению с предыдущим референдумом в январе явка населения за первые часы голосования выросла почти в два раза.В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны. Референдум будет признан состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей.За места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.
https://ria.ru/20210411/konstitutsiya-1727742558.html
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Голосование президента Киргизии на референдуме по проекту конституции
Президент Киргизии утром проголосовал с супругой на референдуме по проекту конституции. Журналистам он заявил, что республика впервые сама написала основной закон, а не переписывала его у других стран.
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нуржан шайлдабекова, ош, в мире, киргизия

Явка на референдуме в Киргизии за два часа составила 5,04 процента

08:22 11.04.2021 (обновлено: 12:20 11.04.2021)
 
© Sputnik / Жоомарт Ураимов / Перейти в фотобанкКонституционный референдум в Киргизии
Конституционный референдум в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Явка избирателей на референдуме в Киргизии за два часа голосования составила 5,04%, сообщила на брифинге в воскресенье глава Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов республики Нуржан Шайлдабекова.
"Явка избирателей по проекту конституции в Киргизии за два часа голосования составила 5,04% или 181 801 человек", - заявила она.
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По словам Шайлдабековой, в выборах местных советов приняли участие 5,19% избирателей. Наиболее активны жители Оша. Менее всего - бишкекчане.
По сравнению с предыдущим референдумом в январе явка населения за первые часы голосования выросла почти в два раза.
В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны. Референдум будет признан состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей.
За места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тысяч человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.
Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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