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Голикова рассказала о самом сложном времени пандемии
Голикова рассказала о самом сложном времени пандемии
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что самым сложным для нее во время пандемии был апрель прошлого года, она не предполагала, что в РФ удастся так быстро РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T13:23
2021-04-11T13:23
2021-04-11T13:23
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что самым сложным для нее во время пандемии был апрель прошлого года, она не предполагала, что в РФ удастся так быстро развернуть 300 тысяч коек для больных.По словам Голиковой, самым сложным для нее во время пандемии был апрель прошлого года."Казалось, что мы не успеем. Но мы смогли", - отметила она в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину."Я никогда не предполагала, что нам это удастся: открыть почти 300 000 коек", - добавила вице-премьер.
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