https://ria.ru/20210411/germaniya-1727810822.html
Делегаты съезда АдГ призвали к выходу Германии из Евросоюза
Делегаты съезда АдГ призвали к выходу Германии из Евросоюза
Большинство делегатов правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" призвали к выходу ФРГ из Евросоюза, передает агентство ДПА. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T21:18
2021-04-11T21:18
2021-04-11T21:59
германия
дрезден
в мире
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БЕРЛИН, 11 апр — РИА Новости. Большинство делегатов правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" призвали к выходу ФРГ из Евросоюза, передает агентство ДПА.На съезде в Дрездене так называемый Dexit поддержали 550 представителей АдГ."По нашему мнению, Германия непременно должна выйти из Европейского союза, необходимо создать новое европейское экономическое сообщество, преследующее общие интересы", — цитирует ДПА решение съезда.При этом сопредседатель партии Йорг Мойтен высказался против Dexit.Решение съезда уже подвергли критике. Так, депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф в Twitter обвинил АдГ в "тупом национализме"."Это стало бы концом ЕС и внутреннего рынка, нашего главного экспортного рынка", — написал он.
https://ria.ru/20210406/germaniya-1604346055.html
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германия, дрезден, в мире