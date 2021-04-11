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Делегаты съезда АдГ призвали к выходу Германии из Евросоюза
Делегаты съезда АдГ призвали к выходу Германии из Евросоюза
Большинство делегатов правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" призвали к выходу ФРГ из Евросоюза, передает агентство ДПА. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T21:18
2021-04-11T21:59
германия
дрезден
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БЕРЛИН, 11 апр — РИА Новости. Большинство делегатов правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" призвали к выходу ФРГ из Евросоюза, передает агентство ДПА.На съезде в Дрездене так называемый Dexit поддержали 550 представителей АдГ."По нашему мнению, Германия непременно должна выйти из Европейского союза, необходимо создать новое европейское экономическое сообщество, преследующее общие интересы", — цитирует ДПА решение съезда.При этом сопредседатель партии Йорг Мойтен высказался против Dexit.Решение съезда уже подвергли критике. Так, депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф в Twitter обвинил АдГ в "тупом национализме"."Это стало бы концом ЕС и внутреннего рынка, нашего главного экспортного рынка", — написал он.
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германия, дрезден, в мире

Делегаты съезда АдГ призвали к выходу Германии из Евросоюза

21:18 11.04.2021 (обновлено: 21:59 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги на территории посольства Германии в Москве
Флаги на территории посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БЕРЛИН, 11 апр — РИА Новости. Большинство делегатов правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" призвали к выходу ФРГ из Евросоюза, передает агентство ДПА.
На съезде в Дрездене так называемый Dexit поддержали 550 представителей АдГ.
"По нашему мнению, Германия непременно должна выйти из Европейского союза, необходимо создать новое европейское экономическое сообщество, преследующее общие интересы", — цитирует ДПА решение съезда.
При этом сопредседатель партии Йорг Мойтен высказался против Dexit.
Решение съезда уже подвергли критике. Так, депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф в Twitter обвинил АдГ в "тупом национализме".
"Это стало бы концом ЕС и внутреннего рынка, нашего главного экспортного рынка", — написал он.
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