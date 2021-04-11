Дочь Гагарина рассказала о его дружбе с Кастро
© AP Photo / Harvey GeorgesСоветский космонавт Юрий Гагарин и кубинский премьер-министр Фидель Кастро во время встречи. 25 июля 1961
© AP Photo / Harvey Georges
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Юрий Гагарин быстро нашел общий язык с кубинским лидером Фиделем Кастро, рассказала гендиректор музея Московского Кремля, старшая дочь космонавта Елена Гагарина.
"Они очень быстро нашли с Фиделем Кастро общий язык. Они были чем-то очень похожи", - сказала Гагарина в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, Кастро очень трогательно относился к семье Гагарина, и когда приезжал в Советский Союз после гибели первого космонавта, "обязательно находил возможность приехать к маме хотя бы на 15 минут и просто с ней поздороваться".
"Она знала, что Фидель очень любит клубнику, которой нет на Кубе. Она там не растет, там очень жарко. И какое бы это время года ни было, она находила клубнику. И к приезду Фиделя всегда мисочка с клубникой стояла на столе для него", - отметила Гагарина.
В ходе интервью Елена Гагарина рассказала о малоизвестных ранее эпизодах жизни первого космонавта по уникальным снимкам из фотоархива РИА Новости.
Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полёт на корабле "Восток" длительностью 106 минут.