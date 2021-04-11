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https://ria.ru/20210411/gagarin-1727771959.html
Дочь Гагарина рассказала о его дружбе с Кастро
Дочь Гагарина рассказала о его дружбе с Кастро
Юрий Гагарин быстро нашел общий язык с кубинским лидером Фиделем Кастро, рассказала гендиректор музея Московского Кремля, старшая дочь космонавта Елена... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T13:58
2021-04-11T13:58
космос - риа наука
фидель кастро
юрий гагарин (космонавт)
елена гагарина
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Юрий Гагарин быстро нашел общий язык с кубинским лидером Фиделем Кастро, рассказала гендиректор музея Московского Кремля, старшая дочь космонавта Елена Гагарина."Они очень быстро нашли с Фиделем Кастро общий язык. Они были чем-то очень похожи", - сказала Гагарина в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".По ее словам, Кастро очень трогательно относился к семье Гагарина, и когда приезжал в Советский Союз после гибели первого космонавта, "обязательно находил возможность приехать к маме хотя бы на 15 минут и просто с ней поздороваться".В ходе интервью Елена Гагарина рассказала о малоизвестных ранее эпизодах жизни первого космонавта по уникальным снимкам из фотоархива РИА Новости.Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полёт на корабле "Восток" длительностью 106 минут.
https://ria.ru/20210411/gagarin-1727770839.html
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космос - риа наука, фидель кастро, юрий гагарин (космонавт), елена гагарина, общество

Дочь Гагарина рассказала о его дружбе с Кастро

13:58 11.04.2021
 
© AP Photo / Harvey GeorgesСоветский космонавт Юрий Гагарин и кубинский премьер-министр Фидель Кастро во время встречи. 25 июля 1961
Советский космонавт Юрий Гагарин и кубинский премьер-министр Фидель Кастро во время встречи. 25 июля 1961 - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© AP Photo / Harvey Georges
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Юрий Гагарин быстро нашел общий язык с кубинским лидером Фиделем Кастро, рассказала гендиректор музея Московского Кремля, старшая дочь космонавта Елена Гагарина.
"Они очень быстро нашли с Фиделем Кастро общий язык. Они были чем-то очень похожи", - сказала Гагарина в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
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По ее словам, Кастро очень трогательно относился к семье Гагарина, и когда приезжал в Советский Союз после гибели первого космонавта, "обязательно находил возможность приехать к маме хотя бы на 15 минут и просто с ней поздороваться".
"Она знала, что Фидель очень любит клубнику, которой нет на Кубе. Она там не растет, там очень жарко. И какое бы это время года ни было, она находила клубнику. И к приезду Фиделя всегда мисочка с клубникой стояла на столе для него", - отметила Гагарина.
В ходе интервью Елена Гагарина рассказала о малоизвестных ранее эпизодах жизни первого космонавта по уникальным снимкам из фотоархива РИА Новости.
Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полёт на корабле "Восток" длительностью 106 минут.
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Космос - РИА НаукаФидель КастроЮрий Гагарин (космонавт)Елена ГагаринаОбщество
 
 
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