https://ria.ru/20210411/gagarin-1727771959.html

Дочь Гагарина рассказала о его дружбе с Кастро

Дочь Гагарина рассказала о его дружбе с Кастро

Юрий Гагарин быстро нашел общий язык с кубинским лидером Фиделем Кастро, рассказала гендиректор музея Московского Кремля, старшая дочь космонавта Елена... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T13:58

2021-04-11T13:58

2021-04-11T13:58

космос - риа наука

фидель кастро

юрий гагарин (космонавт)

елена гагарина

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Юрий Гагарин быстро нашел общий язык с кубинским лидером Фиделем Кастро, рассказала гендиректор музея Московского Кремля, старшая дочь космонавта Елена Гагарина."Они очень быстро нашли с Фиделем Кастро общий язык. Они были чем-то очень похожи", - сказала Гагарина в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".По ее словам, Кастро очень трогательно относился к семье Гагарина, и когда приезжал в Советский Союз после гибели первого космонавта, "обязательно находил возможность приехать к маме хотя бы на 15 минут и просто с ней поздороваться".В ходе интервью Елена Гагарина рассказала о малоизвестных ранее эпизодах жизни первого космонавта по уникальным снимкам из фотоархива РИА Новости.Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полёт на корабле "Восток" длительностью 106 минут.

https://ria.ru/20210411/gagarin-1727770839.html

https://ria.ru/20210411/doch-gagarina-rasskazala-kakoe-kachestvo-pomoglo-emu-stat-kosmonavtom-1727769969.html

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2021

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космос - риа наука, фидель кастро, юрий гагарин (космонавт), елена гагарина, общество