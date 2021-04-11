https://ria.ru/20210411/gagarin-1727770839.html

Гагарин просился служить на Крайний Север, сообщила его дочь

Гагарин просился служить на Крайний Север, сообщила его дочь

Юрий Гагарин после окончания летного училища рвался служить на Крайний Север, хотя ему предлагали быть инструктором, рассказала старшая дочь первого космонавта... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T13:49

2021-04-11T13:49

2021-04-11T13:49

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

елена гагарина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604296530_0:383:2674:1887_1920x0_80_0_0_1dbb7e5697a6e8e7525961f19f411fa5.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Юрий Гагарин после окончания летного училища рвался служить на Крайний Север, хотя ему предлагали быть инструктором, рассказала старшая дочь первого космонавта планеты Елена Гагарина, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль"."Когда Юрий Алексеевич закончил Оренбургское училище - тогда оно называлось Чкаловское летное училище, - он сам попросил, чтобы его отправили служить на Крайний Север, хотя его оставляли инструктором", - сказала она в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1", в ходе которого рассказала о малоизвестных эпизодах жизни первого космонавта по уникальным снимкам из фотоархива РИА Новости.По ее словам, Заполярье привлекало Гагарина возможностью повысить навыки управления самолетами в тяжелых погодных условиях, у границ, над Баренцевым морем. Хотя бытовые условия, рассказала дочь космонавта, в тех краях "были ужасные"."Он всегда лучше знал, что лучше и для него, и в конце концов, для страны. Потому что исследование той техники, которой он посвятил жизнь, и работа над новыми космическими аппаратами - это гораздо более важно, чем быть либо инструктором, либо после окончания академии Жуковского заниматься научной работой", - сказала Гагарина.

https://ria.ru/20210411/gagarin-1727768050.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), елена гагарина, общество