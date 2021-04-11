Гагарин просился служить на Крайний Север, сообщила его дочь
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинЛетчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин в салоне автомобиля
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Юрий Гагарин после окончания летного училища рвался служить на Крайний Север, хотя ему предлагали быть инструктором, рассказала старшая дочь первого космонавта планеты Елена Гагарина, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль".
"Когда Юрий Алексеевич закончил Оренбургское училище - тогда оно называлось Чкаловское летное училище, - он сам попросил, чтобы его отправили служить на Крайний Север, хотя его оставляли инструктором", - сказала она в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1", в ходе которого рассказала о малоизвестных эпизодах жизни первого космонавта по уникальным снимкам из фотоархива РИА Новости.
По ее словам, Заполярье привлекало Гагарина возможностью повысить навыки управления самолетами в тяжелых погодных условиях, у границ, над Баренцевым морем. Хотя бытовые условия, рассказала дочь космонавта, в тех краях "были ужасные".
"Он всегда лучше знал, что лучше и для него, и в конце концов, для страны. Потому что исследование той техники, которой он посвятил жизнь, и работа над новыми космическими аппаратами - это гораздо более важно, чем быть либо инструктором, либо после окончания академии Жуковского заниматься научной работой", - сказала Гагарина.