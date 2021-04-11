https://ria.ru/20210411/ekzortsizm-1727789517.html

Священник рассказал об отношении РПЦ к обряду изгнания бесов

Священник рассказал об отношении РПЦ к обряду изгнания бесов

Заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии (МДА), протоиерей Павел (Великанов) назвал очень осторожным отношение к экзорцизму в Русской... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T17:05

2021-04-11T17:05

2021-04-11T17:05

религия и мировоззрение

россия

московский патриархат

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

московская духовная академия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии (МДА), протоиерей Павел (Великанов) назвал очень осторожным отношение к экзорцизму в Русской православной церкви, где комиссия по богословию подготовила документ, регламентирующий его практику.Экзорцизм - практика, обряд изгнания из человека "бесов", "нечистой силы" путем совершения определенных ритуалов. О подготовке в РПЦ документа по практике экзорцизма сообщал в субботу РИА Новости председатель комиссии по богословию, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион. Он отмечал, что практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации."Сейчас в одной из комиссий Межсоборного присутствия разрабатывается документ, регламентирующий деятельность всех тех, кто берет на себя такое дерзновение заниматься экзорцизмом. Благословение на отчитку (экзорцизм) дается только архиереем, и в современной практике ряда православных церквей отчитка как таковая отсутствует, это очень специфическое священнодействие, которое предполагает определенный уровень, определенную опытность со стороны того, кто это проводит", - рассказал РИА Новости протоиерей Павел (Великанов).Священнослужитель отметил, что в православной церкви отношение к отчиткам очень осторожное, так как это, как правило, связано с "нездоровым интересом к миру демоническому"."Там, где появляется избыточный интерес к демоническому миру, скорее всего, имеет место ситуация крайней нестабильности, в которой находится общество, когда обостряется запрос на поиск внешних причин тех или иных настроений. Вместо того чтобы копаться внутри себя самого, люди начинают искать некую внешнюю силу, которая для религиозного сознания быстро отождествляется с демоническим миром. И вот такие люди, которые хотят решить свои проблемы через изгнание демонов, создают некий ажиотаж. Церковь, если говорить в целом, скорее против такого подхода, чем за", - заявил собеседник агентства.Межсоборное присутствие - совещательный орган, содействующий высшей церковной власти РПЦ в подготовке важнейших решений, касающихся церковной жизни. Межсоборное присутствие обсуждает актуальные вопросы богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, взаимоотношений церкви с обществом, государством, другими конфессиями и религиями. Задачей Межсоборного присутствия также является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, а также подготовка проектов решений по этим вопросам.

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/ekzortsizm-1587877739.html

https://ria.ru/20201103/rpts-1582902065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московский патриархат, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, московская духовная академия