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Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановили после ДТП
Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановили после ДТП
Движение на Кутузовском проспекте, где случилось ДТП с участием двух машин, полностью восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T23:36
2021-04-11T23:36
2021-04-11T23:36
кутузовский проспект
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Движение на Кутузовском проспекте, где случилось ДТП с участием двух машин, полностью восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.ДТП произошло вечером в воскресенье у дома 1Б: столкнулись две машины, после инцидента на проспекте были перекрыты четыре полосы из пяти. Водителя машины каршеринга, выехавшего на встречную полосу на Кутузовском проспекте, госпитализировали."Движение восстановлено по всем полосам", - говорится в Telegram-канале дептранса.
кутузовский проспект
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кутузовский проспект, москва, происшествия