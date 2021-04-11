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Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановили после ДТП

Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановили после ДТП

Движение на Кутузовском проспекте, где случилось ДТП с участием двух машин, полностью восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T23:36

2021-04-11T23:36

2021-04-11T23:36

кутузовский проспект

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Движение на Кутузовском проспекте, где случилось ДТП с участием двух машин, полностью восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.ДТП произошло вечером в воскресенье у дома 1Б: столкнулись две машины, после инцидента на проспекте были перекрыты четыре полосы из пяти. Водителя машины каршеринга, выехавшего на встречную полосу на Кутузовском проспекте, госпитализировали."Движение восстановлено по всем полосам", - говорится в Telegram-канале дептранса.

кутузовский проспект

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кутузовский проспект, москва, происшествия