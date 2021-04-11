https://ria.ru/20210411/donbass-1727774351.html

В Кремле рассказал о разногласиях с Францией и Германией по Донбассу

В Кремле рассказал о разногласиях с Францией и Германией по Донбассу

У Франции и ФРГ есть определенные разногласия с Россией по Донбассу, у них есть пожелание, чтобы Москва проявляла большую гибкость, но в целом они понимают, что РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T14:28

2021-04-11T14:28

2021-04-11T15:26

россия

донбасс

дмитрий песков

франция

германия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. У Франции и ФРГ есть определенные разногласия с Россией по Донбассу, у них есть пожелание, чтобы Москва проявляла большую гибкость, но в целом они понимают, что минские договорённости надо выполнять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" в интервью Павлу Зарубину.Он подчеркнул, что "документ этот недвусмысленный, там все написано черным по белому". "И суть, и последовательность шагов, там все подписано", - добавил представитель Кремля.Песков опроверг утверждения, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным "потребовала свернуть российское военное усиление в районе восточной Украины". "Нет. Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ. Да, она это сказала. И такая обеспокоенность была выражена. И на это последовали соответствующие разъяснения главы государства", - пояснил Песков."Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", - продолжил представитель Кремля.Он подчеркнул, что перемещения войск внутри страны - личное, внутреннее дело России. "И это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Россия никогда ни для кого не представляла угрозу", - добавил Песков.Он назвал нормальной практикой усиление обороноспособности в подобных ситуациях, при возникновении таких рисков. "Нормальная практика, когда, предположим, если группа государств или какие-то альянсы оборонные, в данном случае НАТО, проводят серию учений вблизи границ, или когда действительно назревает какой-то внутренний конфликт в стране, с которой у нас общая граница, совершенно естественная практика, что приграничное государство усиливает свою обороноспособность в этом регионе. То же самое, что и происходит с нами", - заявил пресс-секретарь президента РФ.На просьбу уточнить, призваны ли эти действия "остудить некие горячие головы в Киеве", Песков отметил: "да вы знаете, остудить горячие головы в Киеве мы пытаемся уже давно"."Их пытались остудить еще до переворота, который произошел на Украине. И мы всегда говорили, что действия этих горячих голов, собственно, привели как раз к образованию вот этих двух самопровозглашенных республик, привели к гражданской войне на Украине, к гибели тысяч людей, к катастрофе. По-прежнему действия этих горячих голов приводят к тому, что Украина последовательно отторгает эти территории от себя, отвергает миллионы людей, которые там проживают. Эта наша позиция хорошо известна", - сказал он.Представителя Кремля попросили прокомментировать выступления западных СМИ и политиков, когда в одном сообщении говорится и о том, что Россия наращивает военный потенциал у границ с Украиной, и о гибели украинских военных, из чего западные зрители могут сделать вывод, что между Россией и Украиной уже якобы идут боестолкновения."Только терпеливое разъяснение нашей позиции", - ответил Песков на вопрос, что можно противопоставить подобным заявлениям."Действительно, украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта. Это не так. Россия не является стороной конфликта. Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы помочь этот конфликт урегулировать. И мы без устали будем продолжать это разъяснять. Участники нормандской четверки, ну за исключением Украины, в целом, они это понимают. Но для них, наверное, Украина является таким вот enfant terrible, да, вот этим вот страшным младенцем, которого вроде и выкинуть-то никуда не выкинешь, но столько головной боли от него. Вот, наверное, так", - заключил представитель Кремля.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи.

https://ria.ru/20210411/rebenok-1727767542.html

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727594354.html

https://ria.ru/20210411/voyna-1727777146.html

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россия, донбасс, дмитрий песков, франция, германия