ВСУ блокируют работу беспилотников миссии ОБСЕ, заявили в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что украинские силовики блокируют работу беспилотников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"С целью недопущения вскрытия (выявления - ред.) беспилотниками СММ ОБСЕ вооружения из состава 53-й и 10-й бригад вооруженных сил Украины боевики мобильной группы 305-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы применяли станцию "Буковель-АД" в районах Степановки и Богдановки", - сказал журналистам представитель ведомства.
Он отметил, что на этой неделе это уже второе применение украинскими силовиками средств радиоэлектронной борьбы для создания помех беспилотникам ОБСЕ.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.