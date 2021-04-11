https://ria.ru/20210411/donbass-1727761778.html

ВСУ блокируют работу беспилотников миссии ОБСЕ, заявили в ДНР

ВСУ блокируют работу беспилотников миссии ОБСЕ, заявили в ДНР

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что украинские силовики блокируют работу беспилотников специальной... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T11:49

2021-04-11T11:49

2021-04-11T11:49

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что украинские силовики блокируют работу беспилотников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ."С целью недопущения вскрытия (выявления - ред.) беспилотниками СММ ОБСЕ вооружения из состава 53-й и 10-й бригад вооруженных сил Украины боевики мобильной группы 305-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы применяли станцию "Буковель-АД" в районах Степановки и Богдановки", - сказал журналистам представитель ведомства.Он отметил, что на этой неделе это уже второе применение украинскими силовиками средств радиоэлектронной борьбы для создания помех беспилотникам ОБСЕ.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210411/tekhnika-1727757691.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/donbass-1727710820.html

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донецкая народная республика

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смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире