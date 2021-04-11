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В ДНР заявили о пяти обстрелах со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о пяти обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T10:16
2021-04-11T10:16
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило пять", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что&nbsp;при обстрелах силовики применяли&nbsp;гранатометы, стрелковое орудие, а также выпустили по территории ДНР три мины калибра 82&nbsp;миллиметра.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210410/donbass-1727710820.html
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ДНР заявили о пяти обстрелах со стороны украинских силовиков

10:16 11.04.2021
 
© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащий ДНР
Военнослужащий ДНР - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
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"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило пять", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатометы, стрелковое орудие, а также выпустили по территории ДНР три мины калибра 82 миллиметра.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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