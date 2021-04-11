https://ria.ru/20210411/donbass-1727750421.html

В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле населенных пунктов

В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле населенных пунктов

Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики,... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T09:38

2021-04-11T09:38

2021-04-11T09:39

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донбасс

луганская народная республика

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в мире

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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 9 апреля украинские силовики пять раз нарушили режим тишины."За истекшие сутки, 10 апреля... зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Калиново-Борщеватое и Золотое-5."Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

донбасс

луганская народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире