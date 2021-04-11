Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210411/donbass-1727750421.html
В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле населенных пунктов
В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле населенных пунктов
Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики,... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T09:38
2021-04-11T09:39
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156180/90/1561809049_0:208:3036:1916_1920x0_80_0_0_cb733e439e30956ba94d3d2e525cb092.jpg
ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 9 апреля украинские силовики пять раз нарушили режим тишины."За истекшие сутки, 10 апреля... зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Калиново-Борщеватое и Золотое-5."Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
донбасс
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156180/90/1561809049_445:209:2896:2048_1920x0_80_0_0_aade9b7f3b57dd480aaa1a28db65ab17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле населенных пунктов

09:38 11.04.2021 (обновлено: 09:39 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОполченцы Донецкой народной республики
Ополченцы Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 9 апреля украинские силовики пять раз нарушили режим тишины.
"За истекшие сутки, 10 апреля... зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Калиново-Борщеватое и Золотое-5.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 08:00
Какая Украина нам не нужна
"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:34Явка на референдуме в Киргизии за полдня голосования составила 19,41%
12:29Участок "салатовой" ветки московского метро закроют с 1 по 23 мая
12:26После драки у торгового комплекса в Петербурге задержали десять человек
12:23В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
12:14В ВОЗ объяснили, чем опасны мутации коронавируса
12:09В Минске вспомнят жертв произошедшего десять лет назад теракта в метро
12:04Глава СК проконтролирует дело о мошенничестве с квартирой Лядовой
11:49ВСУ блокируют работу беспилотников миссии ОБСЕ, заявили в ДНР
11:41В Петербурге подросток устроил стрельбу в школьной раздевалке
11:36В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля
11:34В Москве госпитализировали 905 человек с коронавирусом за сутки
11:22Турция заморозила закупку вертолетов у Италии после заявлений Драги
11:22Axios назвал имя вероятного кандидата в советники Байдена по России
11:17Правительство уточнило правила ценообразования жизненно важных лекарств
11:14На Алтае проверят информацию о смерти двенадцатилетней ученицы лицея
11:08Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:06В России выписали 7230 человек после COVID-19
11:04В Москве выявили 2090 новых случаев заражения коронавирусом
11:03В России умерли 337 человек с COVID-19 за сутки
11:03В России выявили 8702 новых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния