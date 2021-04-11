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Суданские полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ
Суданские полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ
Силы безопасности применили слезоточивый газ против демонстрантов у республиканского дворца в центре столицы Судана Хартума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T18:42
2021-04-11T19:29
красное море
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ХАРТУМ, 11 апр - РИА Новости. Силы безопасности применили слезоточивый газ против демонстрантов у республиканского дворца в центре столицы Судана Хартума, передает корреспондент РИА Новости. Сотни демонстрантов собрались рядом в центре Хартума на протест против тяжелых жизненных условий.Стражи порядка применили слезоточивый газ с целью оттеснить участников акции от территории дворца.В начале февраля в разных городах Судана несколько дней подряд проходили протесты из-за значительного повышения цен на продукты питания, роста инфляции и девальвации национальной валюты. Протестующие поджигали и забрасывали камнями автомобили, грабили магазины. Протесты тогда охватили административные центры провинций Гадареф, Красное Море, Северный Дарфур, Южный Дарфур, Западный Дарфур и Северный Кордофан, в некоторых было введено чрезвычайное положение и комендантский час.
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красное море, южный дарфур, судан, хартум (город), в мире

Суданские полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ

18:42 11.04.2021 (обновлено: 19:29 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Салих Башир
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ХАРТУМ, 11 апр - РИА Новости. Силы безопасности применили слезоточивый газ против демонстрантов у республиканского дворца в центре столицы Судана Хартума, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни демонстрантов собрались рядом в центре Хартума на протест против тяжелых жизненных условий.
Стражи порядка применили слезоточивый газ с целью оттеснить участников акции от территории дворца.
В начале февраля в разных городах Судана несколько дней подряд проходили протесты из-за значительного повышения цен на продукты питания, роста инфляции и девальвации национальной валюты. Протестующие поджигали и забрасывали камнями автомобили, грабили магазины. Протесты тогда охватили административные центры провинций Гадареф, Красное Море, Северный Дарфур, Южный Дарфур, Западный Дарфур и Северный Кордофан, в некоторых было введено чрезвычайное положение и комендантский час.
Акция протеста в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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Красное мореЮжный ДарфурСуданХартум (город)В мире
 
 
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