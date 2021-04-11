https://ria.ru/20210411/demonstranty-1727798953.html
Суданские полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ
Суданские полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ
Силы безопасности применили слезоточивый газ против демонстрантов у республиканского дворца в центре столицы Судана Хартума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T18:42
2021-04-11T18:42
2021-04-11T19:29
красное море
южный дарфур
судан
хартум (город)
в мире
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ХАРТУМ, 11 апр - РИА Новости. Силы безопасности применили слезоточивый газ против демонстрантов у республиканского дворца в центре столицы Судана Хартума, передает корреспондент РИА Новости. Сотни демонстрантов собрались рядом в центре Хартума на протест против тяжелых жизненных условий.Стражи порядка применили слезоточивый газ с целью оттеснить участников акции от территории дворца.В начале февраля в разных городах Судана несколько дней подряд проходили протесты из-за значительного повышения цен на продукты питания, роста инфляции и девальвации национальной валюты. Протестующие поджигали и забрасывали камнями автомобили, грабили магазины. Протесты тогда охватили административные центры провинций Гадареф, Красное Море, Северный Дарфур, Южный Дарфур, Западный Дарфур и Северный Кордофан, в некоторых было введено чрезвычайное положение и комендантский час.
https://ria.ru/20210118/darfur-1593596456.html
красное море
южный дарфур
судан
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красное море, южный дарфур, судан, хартум (город), в мире