https://ria.ru/20210411/demonstranty-1727798953.html

Суданские полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ

Суданские полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ

Силы безопасности применили слезоточивый газ против демонстрантов у республиканского дворца в центре столицы Судана Хартума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T18:42

2021-04-11T18:42

2021-04-11T19:29

красное море

южный дарфур

судан

хартум (город)

в мире

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ХАРТУМ, 11 апр - РИА Новости. Силы безопасности применили слезоточивый газ против демонстрантов у республиканского дворца в центре столицы Судана Хартума, передает корреспондент РИА Новости. Сотни демонстрантов собрались рядом в центре Хартума на протест против тяжелых жизненных условий.Стражи порядка применили слезоточивый газ с целью оттеснить участников акции от территории дворца.В начале февраля в разных городах Судана несколько дней подряд проходили протесты из-за значительного повышения цен на продукты питания, роста инфляции и девальвации национальной валюты. Протестующие поджигали и забрасывали камнями автомобили, грабили магазины. Протесты тогда охватили административные центры провинций Гадареф, Красное Море, Северный Дарфур, Южный Дарфур, Западный Дарфур и Северный Кордофан, в некоторых было введено чрезвычайное положение и комендантский час.

https://ria.ru/20210118/darfur-1593596456.html

красное море

южный дарфур

судан

хартум (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красное море, южный дарфур, судан, хартум (город), в мире