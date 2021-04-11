https://ria.ru/20210411/clubhouse-1727742152.html
СМИ: данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse попали в Сеть
СМИ: данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse попали в Сеть
Личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете, сообщает профильный портал Cybernews. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T05:49
2021-04-11T05:49
2021-04-11T11:20
clubhouse
сша
в мире
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете, сообщает профильный портал Cybernews.По данным издания, файлы опубликовали на популярном хакерском форуме в бесплатном доступе. Они содержат логины, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, также доступна информация о количестве подписчиков и подписок, дата создания профиля, приглашения в комнаты по имени пользователя.Портал отмечает, что материалы не содержат конфиденциальной информации. К примеру, в "сливах" нет ничего о банковских картах.Ранее стало известно, что в Сеть выложили личные данные и телефоны 533 миллионов пользователей Facebook, а массив сведений о 500 миллионах пользователей соцсети LinkedIn хакеры выставили на продажу.Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Его запустили в прошлом году, а в российском сегменте интернета сервис стал популярен в минувшем феврале. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
https://ria.ru/20210408/facebook-1727326098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
clubhouse, сша, в мире
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости
. Личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse
оказались в свободном доступе в интернете, сообщает профильный портал Cybernews
.
По данным издания, файлы опубликовали на популярном хакерском форуме в бесплатном доступе. Они содержат логины, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, также доступна информация о количестве подписчиков и подписок, дата создания профиля, приглашения в комнаты по имени пользователя.
Портал отмечает, что материалы не содержат конфиденциальной информации. К примеру, в "сливах" нет ничего о банковских картах.
Ранее стало известно, что в Сеть выложили личные данные и телефоны 533 миллионов пользователей Facebook, а массив сведений о 500 миллионах пользователей соцсети LinkedIn хакеры выставили на продажу.
Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Его запустили в прошлом году, а в российском сегменте интернета сервис стал популярен в минувшем феврале.
Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.