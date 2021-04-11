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СМИ: данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse попали в Сеть
СМИ: данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse попали в Сеть
Личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете, сообщает профильный портал Cybernews. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T05:49
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clubhouse
сша
в мире
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете, сообщает профильный портал Cybernews.По данным издания, файлы опубликовали на популярном хакерском форуме в бесплатном доступе. Они содержат логины, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, также доступна информация о количестве подписчиков и подписок, дата создания профиля, приглашения в комнаты по имени пользователя.Портал отмечает, что материалы не содержат конфиденциальной информации. К примеру, в "сливах" нет ничего о банковских картах.Ранее стало известно, что в Сеть выложили личные данные и телефоны 533 миллионов пользователей Facebook, а массив сведений о 500 миллионах пользователей соцсети LinkedIn хакеры выставили на продажу.Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Его запустили в прошлом году, а в российском сегменте интернета сервис стал популярен в минувшем феврале. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
https://ria.ru/20210408/facebook-1727326098.html
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clubhouse, сша, в мире

СМИ: данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse попали в Сеть

05:49 11.04.2021 (обновлено: 11:20 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПриложение Clubhouse на экране смартфона
Приложение Clubhouse на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете, сообщает профильный портал Cybernews.
По данным издания, файлы опубликовали на популярном хакерском форуме в бесплатном доступе. Они содержат логины, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, также доступна информация о количестве подписчиков и подписок, дата создания профиля, приглашения в комнаты по имени пользователя.
Портал отмечает, что материалы не содержат конфиденциальной информации. К примеру, в "сливах" нет ничего о банковских картах.
Ранее стало известно, что в Сеть выложили личные данные и телефоны 533 миллионов пользователей Facebook, а массив сведений о 500 миллионах пользователей соцсети LinkedIn хакеры выставили на продажу.
Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Его запустили в прошлом году, а в российском сегменте интернета сервис стал популярен в минувшем феврале.
Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 11:00
Facebook разрабатывает приложение с функциями Clubhouse, сообщили СМИ
 
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