https://ria.ru/20210411/chekhiya-1727776261.html

Милош Земан будет передвигаться на инвалидной коляске

Милош Земан будет передвигаться на инвалидной коляске

Президент Чехии Милош Земан из-за больных ног будет передвигаться на инвалидной коляске, он сам сообщил об этом в воскресенье во время интервью сетевому... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T14:42

2021-04-11T14:42

2021-04-11T14:42

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чехия

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ПРАГА, 11 апр – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан из-за больных ног будет передвигаться на инвалидной коляске, он сам сообщил об этом в воскресенье во время интервью сетевому ТВ-каналу пражского издания Blesk."Я решил пересесть на коляску. Уже сейчас передвигаюсь на коляске в (загородной резиденции) Lany и иногда на Пражском граде. И это очень удобно", - сказал Земан.О своих проблемах с ногами Земан в последние годы неоднократно информировал СМИ. Однако о том, что он пересядет в коляску, Земан, по его собственным словам, до последнего момента молчал, ожидая вердикта врачей.По словам президента, если 28 октября состоится празднование на Пражском граде очередной годовщины образования Чехословакии (1918 год), которое из-за коронавируса было отменено в 2020 году, то он и традиционную церемонию награждения орденами и медалями граждан республики проведет в коляске.

https://ria.ru/20200826/ruka-1576311051.html

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чехословакия, милош земан, чехия, в мире