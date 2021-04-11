Милош Земан будет передвигаться на инвалидной коляске
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДействующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
ПРАГА, 11 апр – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан из-за больных ног будет передвигаться на инвалидной коляске, он сам сообщил об этом в воскресенье во время интервью сетевому ТВ-каналу пражского издания Blesk.
"Я решил пересесть на коляску. Уже сейчас передвигаюсь на коляске в (загородной резиденции) Lany и иногда на Пражском граде. И это очень удобно", - сказал Земан.
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О своих проблемах с ногами Земан в последние годы неоднократно информировал СМИ. Однако о том, что он пересядет в коляску, Земан, по его собственным словам, до последнего момента молчал, ожидая вердикта врачей.
"Исправят эти ноги или нет? Если исправят, то излишне перебираться на коляску. Если нет, то зачем делать проблемы из пешего передвижения с помощью охраны?" - сообщил о своих размышлениях последнего времени Земан.
По словам президента, если 28 октября состоится празднование на Пражском граде очередной годовщины образования Чехословакии (1918 год), которое из-за коронавируса было отменено в 2020 году, то он и традиционную церемонию награждения орденами и медалями граждан республики проведет в коляске.