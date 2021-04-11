https://ria.ru/20210411/bogatyri-1727776592.html

Трех русских богатырей объявили украинцами

Трех русских богатырей объявили украинцами

Украинские историки и филологи пришли к выводу, что Россия "украла" богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T14:46

2021-04-11T14:46

2021-04-11T16:07

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россия

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украина

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украинские историки и филологи пришли к выводу, что Россия "украла" богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Об этом сообщил телеканал "24tv.ua".По мнению экспертов, старшего героя русского былинного эпоса Илью Муромца на самом деле звали Ильей Чобитько, или Ильей Муровцем, поскольку родом он из деревни Моровск (ранее — Муромск) под Черниговом, а не из села Карачарово под Муромом.Алешу Поповича, как выяснили исследователи, звали Олешко: он был рыцарем, а не боярином. Родился могучий богатырь, по их мнению, в городе Пирятин на Полтавщине, а не в Ростове. Добрыню Никитича же украинские специалисты назвали "воеводой князя Владимира Великого": он жил на территории Киевской Руси, которая "была в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее", вплоть до Новгорода.Авторы публикации также утверждают, что на землях будущей Украины былины передавались "из уст в уста", а Московское княжество в определенный момент решило "присвоить" себе всех трех богатырей.

https://ria.ru/20210331/borsch-1603613730.html

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россия, муром, чернигов, украина, общество