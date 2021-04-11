https://ria.ru/20210411/bishkek-1727815930.html

Недовольные итогами выборов в Киргизии проведут митинг в понедельник

Недовольные итогами выборов в Киргизии проведут митинг в понедельник

Активисты, недовольные результатами выборов в городской кенеш (совет) Бишкека, собравшиеся у здания ЦИК Киргизии, разошлись, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T22:22

2021-04-11T22:22

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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Активисты, недовольные результатами выборов в городской кенеш (совет) Бишкека, собравшиеся у здания ЦИК Киргизии, разошлись, передает корреспондент РИА Новости.Вечером в воскресенье у ЦИК в центре Бишкека собралось около сотни сторонников партий, не прошедших в горкенеш (городской кенеш или совет). Это такие партии, как Партия коммунистов Киргизии, Социалистической партии, партии социал-демократов, партии "Реформа" и "Бутун Кыргызстан" ("Единая Киргизия"). Они возмущались итогами выборов и утверждали, что подсчет производился нечестно.Милиция взяла вход в ЦИК под усиленную охрану.Через пару часов лидеры партийных групп договорились координироваться между собой и решили собраться в понедельник на более массовый митинг. Место и время сбора будет определено позже. После этого активисты разошлись, милиция также сняла кордон.На автоматическом портале ЦИК Киргизии приводятся данные, что только шесть партий проходят в горсовет Бишкека по предварительным итогам выборов, так как только они преодолели барьер в 7% от числа избирателей, пришедших на участки. По предварительным данным ЦИК, это удалось сделать партиям "Эмгек" ("Труд"), "Ак-Бата" ("Благословение"), Народно-Демократической партии Кыргызстана, "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан"), "Ынтымак" ("Гармония") и "Биздин эл" ("Наш народ").На выборах в местных советах 420 сельских округов и 28 городов боролись более 20 тысяч человек. Явка населения, по последним подсчетам, приблизилась к 40%. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет. Также 11 апреля состоялся и референдум по внесению изменений в основной закон государства.

https://ria.ru/20210411/referendum-1727793019.html

https://ria.ru/20210411/nablyudateli-1727802290.html

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цик киргизии, бишкек, киргизия, в мире