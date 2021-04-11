Недовольные итогами выборов в Киргизии проведут митинг в понедельник
22:22 11.04.2021 (обновлено: 22:32 11.04.2021)
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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Активисты, недовольные результатами выборов в городской кенеш (совет) Бишкека, собравшиеся у здания ЦИК Киргизии, разошлись, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером в воскресенье у ЦИК в центре Бишкека собралось около сотни сторонников партий, не прошедших в горкенеш (городской кенеш или совет). Это такие партии, как Партия коммунистов Киргизии, Социалистической партии, партии социал-демократов, партии "Реформа" и "Бутун Кыргызстан" ("Единая Киргизия"). Они возмущались итогами выборов и утверждали, что подсчет производился нечестно.
Милиция взяла вход в ЦИК под усиленную охрану.
Через пару часов лидеры партийных групп договорились координироваться между собой и решили собраться в понедельник на более массовый митинг. Место и время сбора будет определено позже. После этого активисты разошлись, милиция также сняла кордон.
Вчера, 17:40Референдум в Киргизии признали состоявшимся
На автоматическом портале ЦИК Киргизии приводятся данные, что только шесть партий проходят в горсовет Бишкека по предварительным итогам выборов, так как только они преодолели барьер в 7% от числа избирателей, пришедших на участки. По предварительным данным ЦИК, это удалось сделать партиям "Эмгек" ("Труд"), "Ак-Бата" ("Благословение"), Народно-Демократической партии Кыргызстана, "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан"), "Ынтымак" ("Гармония") и "Биздин эл" ("Наш народ").
На выборах в местных советах 420 сельских округов и 28 городов боролись более 20 тысяч человек. Явка населения, по последним подсчетам, приблизилась к 40%. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет. Также 11 апреля состоялся и референдум по внесению изменений в основной закон государства.
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