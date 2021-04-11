https://ria.ru/20210411/besporyadki-1727803101.html
Британия направила в Белфаст военных и разведку для борьбы с беспорядками
Британия направила в Белфаст военных и разведку для борьбы с беспорядками
Британские власти направили в Северную Ирландию разведку и военных, которые должны помочь предотвратить столкновения между лоялистами и националистами, пишет... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T19:37
2021-04-11T19:37
2021-04-11T19:42
северная ирландия
служба безопасности великобритании mi5
великобритания
белфаст
в мире
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БЕЛФАСТ, 11 апр - РИА Новости. Британские власти направили в Северную Ирландию разведку и военных, которые должны помочь предотвратить столкновения между лоялистами и националистами, пишет Sunday Mirror со ссылкой на собственные источники.Стычки групп лоялистов с полицией и националистами продолжались более недели. Пика напряженность достигла на прошлой неделе в среду и четверг, когда хулиганы угнали и сожгли городской автобус, подожгли разделяющие районы города ворота, а полиция впервые за шесть лет применила против банд водомет. Последние дни в Белфасте спокойно, лишь в пятницу вечером две небольшие группы подростков закидали полицию камнями, бутылками, мусором, подожгли частный автомобиль и несколько мусорных баков. По итогам пятничных беспорядков задержаны трое подростков, всем по 14 лет."Военнослужащие сил спецназначения под прикрытием направлены в Северную Ирландию... впервые за четыре года из-за эскалации насилия. Решение было принято после столкновений, в результате которых пострадали несколько десятков полицейских", - пишет издание.Газета отмечает, что по мнению службы контрразведки MI5 и военной разведки, стычки подростков могут перерасти в столкновения военизированных добровольческих групп националистов и лоялистов. Координировать действия разведки и военных будет рабочая группа из состава Полка специальной разведки британской армии, занимающегося проведением секретных разведопераций. Ее задачей будет выявление лидеров группировок, причастных к насилию."Северная Ирландия является пороховой бочкой, она стала ей давно. Напряженность крайне высока. И на стороне националистов, и в стане лоялистов есть элементы, которые хотят возвращения британских войск на улицы (городов Северной Ирландии), но это стало бы катастрофой", - приводит издание слова источника.Причинами столкновений в Белфасте лоялисты официально называли недовольство условиями Brexit и отсутствие реакции властей на действия националистов, которые в нарушение коронавирусных ограничений провели многотысячные похороны одного из лидеров военизированной группировки. Однако по словам местных жителей, лоялисты лишь маскируют истинные причины беспорядков этими поводами. Полиция региона и правительство в последние несколько месяцев провели несколько успешных операций по борьбе с наркоторговлей и конфисковали партии предназначавшихся для продажи в Северной Ирландии наркотиков на десятки миллионов фунтов стерлингов. Местные жители считают, что причастные к наркоторговле группы лоялистов намеренно нагнетают обстановку и вовлекают в беспорядки подростков. Официальных подтверждений связей наркоторговцев с беспорядками нет, однако известно, что в нападениях на полицию участвовали только подростки в возрасте от 12 до 17 лет.
https://ria.ru/20210410/napadeniya-1727700232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северная ирландия, служба безопасности великобритании mi5 , великобритания, белфаст, в мире
БЕЛФАСТ, 11 апр - РИА Новости.
Британские власти направили в Северную Ирландию
разведку и военных, которые должны помочь предотвратить столкновения между лоялистами и националистами, пишет Sunday Mirror
со ссылкой на собственные источники.
Стычки групп лоялистов с полицией и националистами продолжались более недели. Пика напряженность достигла на прошлой неделе в среду и четверг, когда хулиганы угнали и сожгли городской автобус, подожгли разделяющие районы города ворота, а полиция впервые за шесть лет применила против банд водомет. Последние дни в Белфасте
спокойно, лишь в пятницу вечером две небольшие группы подростков закидали полицию камнями, бутылками, мусором, подожгли частный автомобиль и несколько мусорных баков. По итогам пятничных беспорядков задержаны трое подростков, всем по 14 лет.
"Военнослужащие сил спецназначения под прикрытием направлены в Северную Ирландию... впервые за четыре года из-за эскалации насилия. Решение было принято после столкновений, в результате которых пострадали несколько десятков полицейских", - пишет издание.
Газета отмечает, что по мнению службы контрразведки MI5
и военной разведки, стычки подростков могут перерасти в столкновения военизированных добровольческих групп националистов и лоялистов. Координировать действия разведки и военных будет рабочая группа из состава Полка специальной разведки британской армии, занимающегося проведением секретных разведопераций. Ее задачей будет выявление лидеров группировок, причастных к насилию.
"Северная Ирландия является пороховой бочкой, она стала ей давно. Напряженность крайне высока. И на стороне националистов, и в стане лоялистов есть элементы, которые хотят возвращения британских войск на улицы (городов Северной Ирландии), но это стало бы катастрофой", - приводит издание слова источника.
Причинами столкновений в Белфасте лоялисты официально называли недовольство условиями Brexit и отсутствие реакции властей на действия националистов, которые в нарушение коронавирусных ограничений провели многотысячные похороны одного из лидеров военизированной группировки. Однако по словам местных жителей, лоялисты лишь маскируют истинные причины беспорядков этими поводами. Полиция региона и правительство в последние несколько месяцев провели несколько успешных операций по борьбе с наркоторговлей и конфисковали партии предназначавшихся для продажи в Северной Ирландии наркотиков на десятки миллионов фунтов стерлингов. Местные жители считают, что причастные к наркоторговле группы лоялистов намеренно нагнетают обстановку и вовлекают в беспорядки подростков. Официальных подтверждений связей наркоторговцев с беспорядками нет, однако известно, что в нападениях на полицию участвовали только подростки в возрасте от 12 до 17 лет.