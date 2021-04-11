Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210411/baykery-1727814911.html
Сербские байкеры открыли мотосезон в честь полета Гагарина в космос
Сербские байкеры открыли мотосезон в честь полета Гагарина в космос
Члены сербских мотоклубов открыли сезон 2021 года мотопробегом и выставкой в честь 60-летия полета в космос первого человека, Юрия Гагарина, сообщил РИА Новости РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T22:09
2021-04-11T22:16
воеводина
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
юрий гагарин (космонавт)
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727175911_0:91:2199:1328_1920x0_80_0_0_bb94878ca4fa63a47aa8770c578dbfcb.jpg
БЕЛГРАД, 11 апр – РИА Новости. Члены сербских мотоклубов открыли сезон 2021 года мотопробегом и выставкой в честь 60-летия полета в космос первого человека, Юрия Гагарина, сообщил РИА Новости глава отделения "Ночных волков" в Нови-Саде Синиша "Лала" Белин.Открытие мотосезона, посвященное 60-летию полета Гагарина в космос, состоялось в воскресенье в автономном крае Воеводина на севере Сербии. В мотопробеге по населенным пунктам приняли участие члены сербских клубов и байкеры из Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Завершилась акция открытием выставки фотографий, посвященных Юрию Гагарину, организованной при участии представительства Россотрудничества "Русский дом" в Сербии."Было много участников, наших друзей, обычной публики, которые пришли, чтобы побывать на мероприятии и посмотреть. Колонна байкеров сегодня проехала населенные пункты Жабаль, Сента, Кикинда, Зренянин. Завершили все открытием фотовыставки с соблюдением эпидемиологических мер, до сих пор обсуждаем, делимся впечатлениями", - заявил РИА Новости организатор акции из сербских "Ночных волков".Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полёт на корабле "Восток" длительностью 106 минут.
https://ria.ru/20210410/marki-1727733728.html
воеводина
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727175911_0:0:2199:1650_1920x0_80_0_0_f4977c28c2fe90a9ae98be98144b9c16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воеводина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), юрий гагарин (космонавт), сербия

Сербские байкеры открыли мотосезон в честь полета Гагарина в космос

22:09 11.04.2021 (обновлено: 22:16 11.04.2021)
 
© РИА НовостиКосмонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля "Восток-1" перед стартом
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 11 апр – РИА Новости. Члены сербских мотоклубов открыли сезон 2021 года мотопробегом и выставкой в честь 60-летия полета в космос первого человека, Юрия Гагарина, сообщил РИА Новости глава отделения "Ночных волков" в Нови-Саде Синиша "Лала" Белин.
Открытие мотосезона, посвященное 60-летию полета Гагарина в космос, состоялось в воскресенье в автономном крае Воеводина на севере Сербии. В мотопробеге по населенным пунктам приняли участие члены сербских клубов и байкеры из Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Завершилась акция открытием выставки фотографий, посвященных Юрию Гагарину, организованной при участии представительства Россотрудничества "Русский дом" в Сербии.
"Было много участников, наших друзей, обычной публики, которые пришли, чтобы побывать на мероприятии и посмотреть. Колонна байкеров сегодня проехала населенные пункты Жабаль, Сента, Кикинда, Зренянин. Завершили все открытием фотовыставки с соблюдением эпидемиологических мер, до сих пор обсуждаем, делимся впечатлениями", - заявил РИА Новости организатор акции из сербских "Ночных волков".
Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полёт на корабле "Восток" длительностью 106 минут.
Встреча летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на родине в Гжатске - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
Вчера, 22:59
Власти Сербии подарят Путину марки, выпущенные к 60-летию полета Гагарина
 
ВоеводинаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Юрий Гагарин (космонавт)Сербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Врач назвала главное правило при прокалывании ушей
04:08Японцы оценили фильм с "неудобной правдой" о Курилах
04:03Ученые начали изучать биоразнообразие водоемов через сбор ДНК в воде
04:00NYT: в США заявили о израильском следе в аварии на ядерном объекте Ирана
03:21В Сиэтле четыре человека пострадали при стрельбе
03:19ФСО разрешила роботу "Федору" повернуть голову на встрече с Путиным
03:07Источник сообщил о расширении боевых возможностей Су-34
03:04Космонавт Волынов назвал версию гибели Гагарина
02:41В Мексике подняли тревогу после кражи радиоактивного устройства
02:34Максим Фадеев раскрыл секрет похудения на 115 килограмм
02:26"Нет гражданской войне": пресс-секретаря Зеленского подвело знание языка
02:12Россиян предупредили о первой волне комаров
01:42Принц Филипп просил Чарльза позаботиться о королеве и возглавить семью
01:08СМИ: в Ереване нашли мертвой дочь российского генерала
01:03Названы девять симптомов одного из самых распространенных видов рака
01:01В МГУ оценили заявления о богатырях-украинцах
00:57СМИ: на Гаити похитили семь представителей католической церкви
00:54СМИ: принц Гарри вернулся в Британию на похороны принца Филиппа
00:50В Ленобласти завели уголовное дело на подростков, стрелявших в сверстника
00:46Космонавты с МКС поздравили россиян с годовщиной полета Гагарина
Лента новостейМолния