https://ria.ru/20210411/baykery-1727814911.html

Сербские байкеры открыли мотосезон в честь полета Гагарина в космос

Сербские байкеры открыли мотосезон в честь полета Гагарина в космос

Члены сербских мотоклубов открыли сезон 2021 года мотопробегом и выставкой в честь 60-летия полета в космос первого человека, Юрия Гагарина, сообщил РИА Новости РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T22:09

2021-04-11T22:09

2021-04-11T22:16

воеводина

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

юрий гагарин (космонавт)

сербия

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БЕЛГРАД, 11 апр – РИА Новости. Члены сербских мотоклубов открыли сезон 2021 года мотопробегом и выставкой в честь 60-летия полета в космос первого человека, Юрия Гагарина, сообщил РИА Новости глава отделения "Ночных волков" в Нови-Саде Синиша "Лала" Белин.Открытие мотосезона, посвященное 60-летию полета Гагарина в космос, состоялось в воскресенье в автономном крае Воеводина на севере Сербии. В мотопробеге по населенным пунктам приняли участие члены сербских клубов и байкеры из Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Завершилась акция открытием выставки фотографий, посвященных Юрию Гагарину, организованной при участии представительства Россотрудничества "Русский дом" в Сербии."Было много участников, наших друзей, обычной публики, которые пришли, чтобы побывать на мероприятии и посмотреть. Колонна байкеров сегодня проехала населенные пункты Жабаль, Сента, Кикинда, Зренянин. Завершили все открытием фотовыставки с соблюдением эпидемиологических мер, до сих пор обсуждаем, делимся впечатлениями", - заявил РИА Новости организатор акции из сербских "Ночных волков".Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, Гагарин совершил первый в мире космический полёт на корабле "Восток" длительностью 106 минут.

https://ria.ru/20210410/marki-1727733728.html

воеводина

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воеводина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), юрий гагарин (космонавт), сербия