https://ria.ru/20210411/balbek-1727811272.html

С Западом бесполезно разговаривать по-доброму, считает Бальбек

С Западом бесполезно разговаривать по-доброму, считает Бальбек

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации на Украине, отметил, что объективно с Западом разговаривать РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T21:27

2021-04-11T21:27

2021-04-11T21:32

россия

энтони блинкен

руслан бальбек

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луганск

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации на Украине, отметил, что объективно с Западом разговаривать бесполезно, их слова не воспринимаются как руководство к действию.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о ситуации на Украине, заявил о возможных "последствиях" для России со стороны Вашингтона, если она продолжит "действовать агрессивно"."Мы уже заплатили большую цену, когда поверили коллективному западу в 90-х, рассчитываемся за это до сих пор ... Мы их слова более не воспринимаем как руководство к действию, а живём своим умом. Сколько надо, столько и будем перемещать войска по нашей территории, будет необходимость - заступимся за Донбасс, полезут к нам - получат по зубам. Вот основные правила, которые понимает запад. Потому что по-доброму и объективно с ними разговаривать бесполезно", - сказал Бальбек РИА Новости.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210411/ugrozy-1727808961.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210411/1727786148.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210411/krym-1727790826.html

россия

донецкая народная республика

луганск

сша

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россия, энтони блинкен, руслан бальбек, донецкая народная республика, госдума рф, государственный департамент сша, луганск, сша, в мире