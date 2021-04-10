https://ria.ru/20210410/zemletryasenie--1727674917.html

Около японских островов Токара произошло землетрясение магнитудой 5,0

Около японских островов Токара произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в 16.36 (10.36 мск) в районе островов Токара на юго-западе Японии, сообщило Главное метеорологическое управление. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T11:59

2021-04-10T11:59

2021-04-10T12:16

япония

в мире

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ТОКИО, 10 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в 16.36 (10.36 мск) в районе островов Токара на юго-западе Японии, сообщило Главное метеорологическое управление.Сейсмическая активность началась в этом районе с ночи пятницы, и к этому часу здесь произошло 57 землетрясений и только два из них – магнитудой выше 5,0.Очаг залегал на глубине 20 километров. Угрозы цунами нет, информация о жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210410/zemletryasenie-1727666135.html

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