https://ria.ru/20210410/zemletryasenie--1727674917.html
Около японских островов Токара произошло землетрясение магнитудой 5,0
Около японских островов Токара произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в 16.36 (10.36 мск) в районе островов Токара на юго-западе Японии, сообщило Главное метеорологическое управление. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T11:59
2021-04-10T11:59
2021-04-10T12:16
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
ТОКИО, 10 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в 16.36 (10.36 мск) в районе островов Токара на юго-западе Японии, сообщило Главное метеорологическое управление.Сейсмическая активность началась в этом районе с ночи пятницы, и к этому часу здесь произошло 57 землетрясений и только два из них – магнитудой выше 5,0.Очаг залегал на глубине 20 километров. Угрозы цунами нет, информация о жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210410/zemletryasenie-1727666135.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, в мире