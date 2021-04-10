https://ria.ru/20210410/zelenskiy-1727703792.html
В Стамбуле началась встреча Эрдогана и Зеленского
В Стамбуле началась встреча Эрдогана и Зеленского
Переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана и его украинского коллеги Владимира Зеленского, прибывшего в Турцию с визитом субботу, начались в Стамбуле,... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T16:27
2021-04-10T16:27
2021-04-10T17:00
владимир зеленский
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стамбул
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в мире
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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана и его украинского коллеги Владимира Зеленского, прибывшего в Турцию с визитом субботу, начались в Стамбуле, сообщила администрация турецкого лидера."Переговоры президентов Турции и Украины начались", - говорится в сообщении.Как ранее сообщила администрация турецкого лидера, в Стамбуле состоится девятое заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) под председательством президентов обеих стран. Отмечалось, что "будут всесторонне обсуждены вопросы двусторонних отношений и шаги для их укрепления, а также региональные и международные вопросы.
https://ria.ru/20210409/turtsiya-1727578132.html
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владимир зеленский, турция, стамбул, украина, в мире