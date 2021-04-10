https://ria.ru/20210410/zaderzhanie-1727715759.html

На протестах в Хельсинки задержали двадцать человек

На протестах в Хельсинки задержали двадцать человек

В Хельсинки на несогласованной акции против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, задержали 20 человек. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T18:45

2021-04-10T18:45

2021-04-10T20:06

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 апр — РИА Новости. В Хельсинки на несогласованной акции против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, задержали 20 человек.Как отмечает пресс-служба городской полиции, нарушителей оштрафуют за сопротивление полиции."Кроме того, десять водителей автомобилей были оштрафованы за нарушение правил вождения в рамках акции протеста", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось о десяти задержанных.В Финляндии необходимо предупреждать власти о проведении массовых мероприятий, однако перед сегодняшней акцией в полицию не поступало такой информации. Тем не менее в разных частях Хельсинки прошли разрозненные протесты против ограничений.Как отметили в полиции, сегодняшние митинги стали продолжением акции 20 марта — с теми же организаторами. По итогам мартовского мероприятия проводят расследование против 46 человек, часть из них уже оштрафовали.Премьер-министр страны Санна Марин отмечала, что правительство надеется на нормализацию обстановки с COVID-19 к концу июня. По ее словам, эпидситуация в Финляндии с началом теплого сезона и благодаря вакцинации станет легче, а кабмин подготовит пошаговый план снятия ограничений.По данным местных СМИ, сначала в стране отменят режим чрезвычайной ситуации и возобновят полноценную работу ресторанов. На втором этапе снимут ограничения, введенные региональными властями, а в июне-июле разрешат проведение массовых мероприятий.

https://ria.ru/20210321/amsterdam-1602237414.html

https://ria.ru/20210320/vodomet-1602149603.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, финляндия, хельсинки, в мире