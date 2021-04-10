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В Якутске стартовала акция "Тотальный диктант"
В Якутске стартовала акция "Тотальный диктант"
В Якутске стартовал "Тотальный диктант" 2021 года, текст прочтет писатель Дмитрий Глуховский, отметивший, что его рассказ будет понятен всем и задуман не для... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T08:51
2021-04-10T08:51
дальний восток
тотальный диктант
дмитрий глуховский
москва
якутск
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ЯКУТСК, 10 апр - РИА Новости. В Якутске стартовал "Тотальный диктант" 2021 года, текст прочтет писатель Дмитрий Глуховский, отметивший, что его рассказ будет понятен всем и задуман не для "пытки" участников, сообщает корреспондент РИА Новости с главной площадки акции – Дома дружбы народов имени А.Е. Кулаковского.По данным организаторов, по всей республике будут работать 152 площадки, из них 24 площадки в столице "Тотального диктанта" – городе Якутске. Также будет идти 17-часовой онлайн-марафон из студий в Якутске и Москве, в ходе которого пройдут лекции экспертов в области лингвистики, литературы.В субботу в 14.00 часов (по местному времени) автор текста Глуховский дал старт акции."После того, как я написал текст, филологический совет "Тотального диктанта" его немного адаптировал, сделав так, чтобы он был более интуитивно понятен... В любом случае, изучив тексты прежних авторов "Тотального диктанта", я подумал, что хотел бы не столько "пытать" участников каким-то заковыристым, сложным к восприятию текстом..., сколько просто рассказать яркую и понятную историю. Сегодня мы пишем на Дальнем Востоке первую часть этой истории", - отметил автор.Впервые по тексту диктанта, рассказу "Обещание" Глуховского, организаторы сняли фильм, который продемонстрировали участникам акции перед написанием текста.В честь проведения "Тотального диктанта" подсветка якутской телебашни зажглась красным цветом."Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
https://ria.ru/20210406/diktant-1604380169.html
https://ria.ru/20210410/aktsiya-1727323027.html
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дальний восток, тотальный диктант, дмитрий глуховский, москва, якутск

В Якутске стартовала акция "Тотальный диктант"

08:51 10.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчастники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2019" в Чите
Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2019 в Чите - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЯКУТСК, 10 апр - РИА Новости. В Якутске стартовал "Тотальный диктант" 2021 года, текст прочтет писатель Дмитрий Глуховский, отметивший, что его рассказ будет понятен всем и задуман не для "пытки" участников, сообщает корреспондент РИА Новости с главной площадки акции – Дома дружбы народов имени А.Е. Кулаковского.
По данным организаторов, по всей республике будут работать 152 площадки, из них 24 площадки в столице "Тотального диктанта" – городе Якутске. Также будет идти 17-часовой онлайн-марафон из студий в Якутске и Москве, в ходе которого пройдут лекции экспертов в области лингвистики, литературы.
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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В Якутии откроют почти сто площадок для участников "Тотального диктанта"
В субботу в 14.00 часов (по местному времени) автор текста Глуховский дал старт акции.
"После того, как я написал текст, филологический совет "Тотального диктанта" его немного адаптировал, сделав так, чтобы он был более интуитивно понятен... В любом случае, изучив тексты прежних авторов "Тотального диктанта", я подумал, что хотел бы не столько "пытать" участников каким-то заковыристым, сложным к восприятию текстом..., сколько просто рассказать яркую и понятную историю. Сегодня мы пишем на Дальнем Востоке первую часть этой истории", - отметил автор.
Впервые по тексту диктанта, рассказу "Обещание" Глуховского, организаторы сняли фильм, который продемонстрировали участникам акции перед написанием текста.
В честь проведения "Тотального диктанта" подсветка якутской телебашни зажглась красным цветом.
"Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
Участники ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2020 в Уральском федеральном университете. - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 04:03
Акция "Тотальный диктант"
 
Дальний ВостокТотальный диктантДмитрий ГлуховскийМоскваЯкутск
 
 
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