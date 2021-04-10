https://ria.ru/20210410/yakutsk-1727656584.html

В Якутске стартовала акция "Тотальный диктант"

В Якутске стартовала акция "Тотальный диктант"

В Якутске стартовал "Тотальный диктант" 2021 года, текст прочтет писатель Дмитрий Глуховский, отметивший, что его рассказ будет понятен всем и задуман не для... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T08:51

2021-04-10T08:51

2021-04-10T08:51

дальний восток

тотальный диктант

дмитрий глуховский

москва

якутск

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ЯКУТСК, 10 апр - РИА Новости. В Якутске стартовал "Тотальный диктант" 2021 года, текст прочтет писатель Дмитрий Глуховский, отметивший, что его рассказ будет понятен всем и задуман не для "пытки" участников, сообщает корреспондент РИА Новости с главной площадки акции – Дома дружбы народов имени А.Е. Кулаковского.По данным организаторов, по всей республике будут работать 152 площадки, из них 24 площадки в столице "Тотального диктанта" – городе Якутске. Также будет идти 17-часовой онлайн-марафон из студий в Якутске и Москве, в ходе которого пройдут лекции экспертов в области лингвистики, литературы.В субботу в 14.00 часов (по местному времени) автор текста Глуховский дал старт акции."После того, как я написал текст, филологический совет "Тотального диктанта" его немного адаптировал, сделав так, чтобы он был более интуитивно понятен... В любом случае, изучив тексты прежних авторов "Тотального диктанта", я подумал, что хотел бы не столько "пытать" участников каким-то заковыристым, сложным к восприятию текстом..., сколько просто рассказать яркую и понятную историю. Сегодня мы пишем на Дальнем Востоке первую часть этой истории", - отметил автор.Впервые по тексту диктанта, рассказу "Обещание" Глуховского, организаторы сняли фильм, который продемонстрировали участникам акции перед написанием текста.В честь проведения "Тотального диктанта" подсветка якутской телебашни зажглась красным цветом."Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.

https://ria.ru/20210406/diktant-1604380169.html

https://ria.ru/20210410/aktsiya-1727323027.html

дальний восток

москва

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, тотальный диктант, дмитрий глуховский, москва, якутск