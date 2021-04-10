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В районе газовых объектов Афганистана прогремели взрывы
В районе газовых объектов Афганистана прогремели взрывы
Несколько взрывов прогремели в субботу утром в районе газовых объектов в городе Герат на северо-западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T08:14
2021-04-10T10:56
герат (провинция)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в субботу утром в районе газовых объектов в городе Герат на северо-западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.По словам местных чиновников, в результате взрывов начался пожар. В настоящее время ведутся работы по тушению огня.Позднее телеканал Tolo News сообщил, что пожар потушен.По словам представителя губернатора Герата, при пожаре небольшие ранения получил только один человек.
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герат (провинция), афганистан, в мире

В районе газовых объектов Афганистана прогремели взрывы

08:14 10.04.2021 (обновлено: 10:56 10.04.2021)
 
© AP Photo / Rahmat GulПолиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в субботу утром в районе газовых объектов в городе Герат на северо-западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.
По словам местных чиновников, в результате взрывов начался пожар. В настоящее время ведутся работы по тушению огня.
Позднее телеканал Tolo News сообщил, что пожар потушен.
По словам представителя губернатора Герата, при пожаре небольшие ранения получил только один человек.
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