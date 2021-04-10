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В районе газовых объектов Афганистана прогремели взрывы

В районе газовых объектов Афганистана прогремели взрывы

Несколько взрывов прогремели в субботу утром в районе газовых объектов в городе Герат на северо-западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T08:14

2021-04-10T08:14

2021-04-10T10:56

герат (провинция)

афганистан

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в субботу утром в районе газовых объектов в городе Герат на северо-западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.По словам местных чиновников, в результате взрывов начался пожар. В настоящее время ведутся работы по тушению огня.Позднее телеканал Tolo News сообщил, что пожар потушен.По словам представителя губернатора Герата, при пожаре небольшие ранения получил только один человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/mid-1602615949.html

герат (провинция)

афганистан

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2021

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герат (провинция), афганистан, в мире