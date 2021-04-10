https://ria.ru/20210410/vetnam-1727676508.html

Во Вьетнаме предотвратили кибератаки на сайты правительства

Во Вьетнаме предотвратили кибератаки на сайты правительства

Центр кибербезопасности Вьетнама выявил и предотвратил несколько кибератак на интернет-порталы правительства страны, сообщает местное издание VN Exrpess со... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T12:15

2021-04-10T12:15

2021-04-10T12:15

юго-восточная азия

вьетнам

китай

технологии

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Центр кибербезопасности Вьетнама выявил и предотвратил несколько кибератак на интернет-порталы правительства страны, сообщает местное издание VN Exrpess со ссылкой на власти.В своем заявлении центр указал, что атаки в марте пытались осуществить хакеры группы Cycldek, которая, как утверждается, связана с Китаем. Они, по данным ведомства, намеревались проникнуть в компьютерные системы Вьетнама, Таиланда и стран Средней Азии.Центр, получив информацию, связался с интернет-провайдерами Вьетнама и поручил им заблокировать перечень IP-адресов и доменов для предотвращения хакерских атак извне. В итоге специалисты успешно предотвратили несколько таких нападений.Цели группы Cycldek (также известна как Goblin Panda, APT 27 и Conimes) – преимущественно крупные организации и правительственные учреждения в Юго-Восточной Азии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/kiberataka-1727090982.html

https://ria.ru/20210325/kiberataki-1602760199.html

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вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юго-восточная азия, вьетнам, китай, технологии, в мире