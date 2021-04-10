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Во Вьетнаме предотвратили кибератаки на сайты правительства
Во Вьетнаме предотвратили кибератаки на сайты правительства
Центр кибербезопасности Вьетнама выявил и предотвратил несколько кибератак на интернет-порталы правительства страны, сообщает местное издание VN Exrpess со... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T12:15
2021-04-10T12:15
2021-04-10T12:15
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Центр кибербезопасности Вьетнама выявил и предотвратил несколько кибератак на интернет-порталы правительства страны, сообщает местное издание VN Exrpess со ссылкой на власти.В своем заявлении центр указал, что атаки в марте пытались осуществить хакеры группы Cycldek, которая, как утверждается, связана с Китаем. Они, по данным ведомства, намеревались проникнуть в компьютерные системы Вьетнама, Таиланда и стран Средней Азии.Центр, получив информацию, связался с интернет-провайдерами Вьетнама и поручил им заблокировать перечень IP-адресов и доменов для предотвращения хакерских атак извне. В итоге специалисты успешно предотвратили несколько таких нападений.Цели группы Cycldek (также известна как Goblin Panda, APT 27 и Conimes) – преимущественно крупные организации и правительственные учреждения в Юго-Восточной Азии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/kiberataka-1727090982.html
https://ria.ru/20210325/kiberataki-1602760199.html
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