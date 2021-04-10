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https://ria.ru/20210410/vaktsinatsiya-1727731017.html
В США закрыли третий центр вакцинации из-за побочных реакций на J&J
В США закрыли третий центр вакцинации из-за побочных реакций на J&J
Власти американского штата Джорджия временно закрыли центр массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за случаев побочной... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T21:59
2021-04-10T22:07
johnson & johnson
колорадо
джорджия
сша
северная каролина
вакцинация
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Власти американского штата Джорджия временно закрыли центр массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson &amp; Johnson из-за случаев побочной реакции, ранее свою деятельность приостановили подобные учреждения в Северной Каролине и Колорадо, сообщает телеканал CBS.По данным властей, у восьми человек в штате Джорджия были отмечены побочные реакции после применения вакцины Johnson &amp; Johnson. Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов. Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более 10 человек. По данным телеканала, их симптомы варьировались от головокружения до тошноты.Представитель Johnson &amp; Johnson заявлял, что компания внимательно изучает информацию о любых сообщениях, связанных с побочными эффектами, вызванными вакциной.Как следует из данных Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC), в стране по состоянию на 9 апреля были вакцинированы в полном объеме более 68 миллионов человек, что составляет 20,5% населения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210410/johnson--johnson-1727661506.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210410/vaktsinatsiya-1727667747.html
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johnson & johnson, колорадо, джорджия, сша, северная каролина, вакцинация, в мире

В США закрыли третий центр вакцинации из-за побочных реакций на J&J

21:59 10.04.2021 (обновлено: 22:07 10.04.2021)
 
© AP Photo / David ZalubowskiУпаковки вакцины Johnson & Johnson в аптеке в городе Денвер, США
Упаковки вакцины Johnson & Johnson в аптеке в городе Денвер, США - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© AP Photo / David Zalubowski
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Власти американского штата Джорджия временно закрыли центр массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за случаев побочной реакции, ранее свою деятельность приостановили подобные учреждения в Северной Каролине и Колорадо, сообщает телеканал CBS.
По данным властей, у восьми человек в штате Джорджия были отмечены побочные реакции после применения вакцины Johnson & Johnson. Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов. Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более 10 человек. По данным телеканала, их симптомы варьировались от головокружения до тошноты.
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Как следует из данных Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC), в стране по состоянию на 9 апреля были вакцинированы в полном объеме более 68 миллионов человек, что составляет 20,5% населения.
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Johnson & JohnsonКолорадоДжорджияСШАСеверная КаролинаВакцинацияВ мире
 
 
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