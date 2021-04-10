https://ria.ru/20210410/vaktsinatsiya-1727731017.html

В США закрыли третий центр вакцинации из-за побочных реакций на J&J

В США закрыли третий центр вакцинации из-за побочных реакций на J&J

Власти американского штата Джорджия временно закрыли центр массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за случаев побочной... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T21:59

2021-04-10T21:59

2021-04-10T22:07

johnson & johnson

колорадо

джорджия

сша

северная каролина

вакцинация

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Власти американского штата Джорджия временно закрыли центр массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за случаев побочной реакции, ранее свою деятельность приостановили подобные учреждения в Северной Каролине и Колорадо, сообщает телеканал CBS.По данным властей, у восьми человек в штате Джорджия были отмечены побочные реакции после применения вакцины Johnson & Johnson. Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов. Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более 10 человек. По данным телеканала, их симптомы варьировались от головокружения до тошноты.Представитель Johnson & Johnson заявлял, что компания внимательно изучает информацию о любых сообщениях, связанных с побочными эффектами, вызванными вакциной.Как следует из данных Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC), в стране по состоянию на 9 апреля были вакцинированы в полном объеме более 68 миллионов человек, что составляет 20,5% населения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/johnson--johnson-1727661506.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/vaktsinatsiya-1727667747.html

колорадо

джорджия

сша

северная каролина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

johnson & johnson, колорадо, джорджия, сша, северная каролина, вакцинация, в мире