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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210410/vaktsinatsiya-1727659090.html
Bloomberg сравнил темпы вакцинации в богатых и бедных странах
Bloomberg сравнил темпы вакцинации в богатых и бедных странах
Доля привившихся от коронавируса в мире составляет около пяти процентов, однако большую часть вакцин получили богатые страны, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T09:29
2021-04-10T11:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
земля
пакистан
африка
сша
в мире
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Доля привившихся от коронавируса в мире составляет около пяти процентов, однако большую часть вакцин получили богатые страны, сообщил Bloomberg.По информации агентства, 40% от общего числа прививок сделали в 27 обеспеченных государствах, которые, в свою очередь, составляют всего 11% мирового населения. Тем временем в самых бедных странах тот же процент мирового населения получил около 1,6% вакцин. Таким образом, их население прививают в 25 раз медленнее.На США, к примеру, приходится 24% от общего числа прививок, причем в Штатах живут 4,3% населения Земли. Меж тем в Пакистане проживают 2,7% человечества, однако там доля вакцинации составила всего 0,1% от мировой. У богатых стран, помимо прочего, сохраняется тенденция закупать вакцины в количествах, позволяющих привить всех граждан несколько раз, уточнило СМИ.При этом Африка, будучи наиболее бедным континентом, остается и наименее привитой от COVID-19. Только в трех странах из 54 вакцинировали более процента населения, а в 20 государствах кампании вакцинации от коронавируса еще не начали.
https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html
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коронавирус covid-19, земля, пакистан, африка, сша, в мире

Bloomberg сравнил темпы вакцинации в богатых и бедных странах

09:29 10.04.2021 (обновлено: 11:07 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Доля привившихся от коронавируса в мире составляет около пяти процентов, однако большую часть вакцин получили богатые страны, сообщил Bloomberg.
По информации агентства, 40% от общего числа прививок сделали в 27 обеспеченных государствах, которые, в свою очередь, составляют всего 11% мирового населения. Тем временем в самых бедных странах тот же процент мирового населения получил около 1,6% вакцин. Таким образом, их население прививают в 25 раз медленнее.
На США, к примеру, приходится 24% от общего числа прививок, причем в Штатах живут 4,3% населения Земли. Меж тем в Пакистане проживают 2,7% человечества, однако там доля вакцинации составила всего 0,1% от мировой. У богатых стран, помимо прочего, сохраняется тенденция закупать вакцины в количествах, позволяющих привить всех граждан несколько раз, уточнило СМИ.
При этом Африка, будучи наиболее бедным континентом, остается и наименее привитой от COVID-19. Только в трех странах из 54 вакцинировали более процента населения, а в 20 государствах кампании вакцинации от коронавируса еще не начали.
Вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 15:16Инфографика
Вакцинация от COVID-19 в России
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЗемляПакистанАфрикаСШАВ мире
 
 
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