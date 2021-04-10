https://ria.ru/20210410/vaktsinatsiya-1727659090.html

Bloomberg сравнил темпы вакцинации в богатых и бедных странах

Bloomberg сравнил темпы вакцинации в богатых и бедных странах

Доля привившихся от коронавируса в мире составляет около пяти процентов, однако большую часть вакцин получили богатые страны, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T09:29

2021-04-10T09:29

2021-04-10T11:07

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

земля

пакистан

африка

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600978034_0:191:2962:1857_1920x0_80_0_0_9c12b92a43dadfc355d9c3dc8f2e6ffc.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Доля привившихся от коронавируса в мире составляет около пяти процентов, однако большую часть вакцин получили богатые страны, сообщил Bloomberg.По информации агентства, 40% от общего числа прививок сделали в 27 обеспеченных государствах, которые, в свою очередь, составляют всего 11% мирового населения. Тем временем в самых бедных странах тот же процент мирового населения получил около 1,6% вакцин. Таким образом, их население прививают в 25 раз медленнее.На США, к примеру, приходится 24% от общего числа прививок, причем в Штатах живут 4,3% населения Земли. Меж тем в Пакистане проживают 2,7% человечества, однако там доля вакцинации составила всего 0,1% от мировой. У богатых стран, помимо прочего, сохраняется тенденция закупать вакцины в количествах, позволяющих привить всех граждан несколько раз, уточнило СМИ.При этом Африка, будучи наиболее бедным континентом, остается и наименее привитой от COVID-19. Только в трех странах из 54 вакцинировали более процента населения, а в 20 государствах кампании вакцинации от коронавируса еще не начали.

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

земля

пакистан

африка

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, земля, пакистан, африка, сша, в мире