https://ria.ru/20210410/uzbekistan-1727661044.html

В Узбекистане отметили ажиотажный спрос на авиабилеты в Россию

В Узбекистане отметили ажиотажный спрос на авиабилеты в Россию

Министерство транспорта Узбекистана ведет переговоры об увеличении количества регулярных авиарейсов в Россию из-за ажиотажного спроса на это направление в... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T09:48

2021-04-10T09:48

2021-04-10T09:48

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

коронавирус covid-19

россия

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 апр – РИА Новости. Министерство транспорта Узбекистана ведет переговоры об увеличении количества регулярных авиарейсов в Россию из-за ажиотажного спроса на это направление в республике, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.Узбекистан с 16 марта 2020 года приостановил пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранных граждан и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы. С 1 апреля было возобновлено регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном. В частности, на взаимной основе еженедельно рейсы между Ташкентом и Москвой будут выполнятся "Аэрофлотом" по воскресеньям, Uzbekistan Airways – по субботам. По данным посольства РФ в республике, помимо регулярных рейсов раз в неделю, между двумя странами также будут продолжать выполняться спецрейсы."В настоящее время министерство транспорта продолжает переговоры с соответствующими министерствами и ведомствами Российской Федерации по увеличению количества регулярных авиарейсов в зависимости от эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным пресс-службы, обсуждаются также вопросы по восстановлению не только авиа-, но и железнодорожного сообщения при сохранении стабильной эпидемиологической ситуации.После открытия регулярного авиасообщения пользователи соцсетей в Узбекистане стали сообщать о том, что билеты на рейсы Uzbekistan Airways и "Аэрофлота" уже распроданы на три месяца вперед, кроме того, их стоимость превышает ранее заявленные на 30-40%. Ранее Uzbekistan Airways сообщала, что авиабилет на рейс Ташкент – Москва будет стоить не больше 4,2 миллиона сумов (около 400 долларов) в эконом-классе и до 10,7 миллиона сумов (около 1 тысячи долларов) в бизнес-классе.В минтранспорта отметили, что до пандемии Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города РФ, российские авиакомпании - 97 рейсов в города Узбекистана. Кроме того, осуществлялось регулярное движение 13 поездов и автобусных рейсов по 12 маршрутам из городов Узбекистана в города России."Именно приведенные выше показатели могут служить объяснением того, почему билеты на регулярные авиарейсы, совершаемые только один раз в неделю, не остаются в продаже в данный момент", - отметили в пресс-службе. В частности, из-за введенных ограничительных мер в настоящий момент между Узбекистаном и РФ действует только пассажирское авиасообщение.В министерстве напомнили, что авиаперелет на данном направлении возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан за три дня до даты вылета. При этом на спецрейсах в РФ от граждан Узбекистана по-прежнему требуются дополнительные документы - для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.

https://ria.ru/20210405/aviabilety-1604228365.html

https://ria.ru/20210408/migranty-1727310702.html

россия

ташкент

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, ташкент, узбекистан