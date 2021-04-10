https://ria.ru/20210410/uborka-1727694634.html
Большая уборка: в Москве отмывают памятники и фонтаны после зимы
Большая уборка: в Москве отмывают памятники и фонтаны после зимы
В столице продолжается большая уборка. Моют элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводят в порядок фасады и цоколи зданий, отмывают памятники и фонтаны.
2021-04-10T15:05
2021-04-10T15:05
2021-04-10T15:05
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727694229_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f3170b645b303e15e307e2a91dbc06a6.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727694229_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_2122740245a6b622d2ba1f46025a2d8e.jpg
Большая уборка: в Москве отмывают памятники и фонтаны после зимы
В столице продолжается большая уборка. Моют элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводят в порядок фасады и цоколи зданий, отмывают памятники и фонтаны.
2021-04-10T15:05
true
PT0M58S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дороги, памятники, вднх, москва, видео
Большая уборка: в Москве отмывают памятники и фонтаны после зимы
В столице продолжается большая уборка. Моют элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводят в порядок фасады и цоколи зданий, отмывают памятники и фонтаны.
2021-04-10T15:05
true
PT0M58S
Большая уборка: в Москве отмывают памятники и фонтаны после зимы
В столице продолжается большая уборка. Моют элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводят в порядок фасады и цоколи зданий, отмывают памятники и фонтаны.