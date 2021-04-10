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Муж погибшей в ДТП в Турции россиянки раскрыл обстоятельства трагедии
Муж погибшей в ДТП в Турции россиянки раскрыл обстоятельства трагедии
Супруг россиянки, погибшей в ДТП с автобусом в Турции, раскрыл подробности катастрофы, обвинив туроператора в смерти жены, сообщает "Москва 24". РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T22:24
2021-04-10T22:36
конья (провинция)
турция
в мире
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Супруг россиянки, погибшей в ДТП с автобусом в Турции, раскрыл подробности катастрофы, обвинив туроператора в смерти жены, сообщает "Москва 24".Как заявил муж 43-летней Елены Автайкиной Павел, компания не перенесла экскурсию, несмотря на непогоду, и ее "есть, в чем винить"."Шел снег, видимости не было абсолютно никакой. Никто не предупредил о таких погодных условиях", — объяснил он.Павел рассказал, что они с супругой были пристегнуты ремнями безопасности. После аварии он потерял ориентацию в пространстве, а когда пришел в себя, увидел, что жену зажало сиденьем. "Ребята, кто был в автобусе, помогали — пытались убрать землю руками, кто чем мог. Но было поздно уже", — сказал россиянин.ДТП с российскими туристами произошло сегодня утром на трассе Конья — Аксарай в Турции. Автобус перевозил группу из 32 россиян на экскурсию в Каппадокию. Водитель не справился с управлением на обледенелой дороге. В аварии пострадали 26 человек. Их доставили в больницы в близлежащих городах, большинство отделались легкими травмами.
https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727692061.html
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конья (провинция), турция, в мире

Муж погибшей в ДТП в Турции россиянки раскрыл обстоятельства трагедии

22:24 10.04.2021 (обновлено: 22:36 10.04.2021)
 
ДТП с автобусом в Турции. Кадр видео
ДТП с автобусом в Турции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Супруг россиянки, погибшей в ДТП с автобусом в Турции, раскрыл подробности катастрофы, обвинив туроператора в смерти жены, сообщает "Москва 24".
Как заявил муж 43-летней Елены Автайкиной Павел, компания не перенесла экскурсию, несмотря на непогоду, и ее "есть, в чем винить".
Видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 14:41
Появилось видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции
"Шел снег, видимости не было абсолютно никакой. Никто не предупредил о таких погодных условиях", — объяснил он.
Павел рассказал, что они с супругой были пристегнуты ремнями безопасности. После аварии он потерял ориентацию в пространстве, а когда пришел в себя, увидел, что жену зажало сиденьем.
"Ребята, кто был в автобусе, помогали — пытались убрать землю руками, кто чем мог. Но было поздно уже", — сказал россиянин.
ДТП с российскими туристами произошло сегодня утром на трассе Конья — Аксарай в Турции. Автобус перевозил группу из 32 россиян на экскурсию в Каппадокию. Водитель не справился с управлением на обледенелой дороге. В аварии пострадали 26 человек. Их доставили в больницы в близлежащих городах, большинство отделались легкими травмами.
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 08:50
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Конья (провинция)ТурцияВ мире
 
 
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