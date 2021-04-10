https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727692061.html

Появилось видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции

Появилось видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции

Последствия ДТП с туристами из России в Турции попали на видео. Ролик опубликовал канал A Haber. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T14:41

2021-04-10T14:41

2021-04-10T14:44

россия

конья (провинция)

анталья (провинция)

турция

в мире

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Последствия ДТП с туристами из России в Турции попали на видео. Ролик опубликовал канал A Haber. На кадрах виден опрокинувшийся автобус на заснеженной трассе, из которого выбираются пассажиры. На место прибыли автомобили скорой помощи и спасатели. Ранее генконсульство России в Анталье сообщило о ДТП с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов. Авария произошла сегодня утром на трасса Конья — Аксарай. По предварительным данным местных правоохранительных органов, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге. В результате ДТП пострадали 26 россиян, одна пассажирка скончалась. Раненых доставили в больницы в городах Конья и Сельчук, им оказали экстренную помощь. Также с россиянами работают представители дипмиссии.

https://ria.ru/20210216/dtp-1597627348.html

россия

конья (провинция)

анталья (провинция)

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, конья (провинция), анталья (провинция), турция, в мире